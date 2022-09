Penalty de Tottenham, hors-jeu d’Isak, faute de Ramsdale

L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents majeurs, pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Renversement du VAR : Pénalité pour handball annulée

Qu’est-il arrivé: À la 16e minute, l’arbitre Peter Bankes a accordé un penalty à Tottenham Hotspur pour handball contre le défenseur de West Ham United Aaron Cresswell.

Décision VAR : Pénalité annulée, le handball de Cresswell couvert par une exception dans les lois.

Examen VAR : À première vue, cela avait toutes les caractéristiques du penalty infligé par le VAR pour le handball de Lucas Digne d’Aston Villa contre Crystal Palace plus tôt dans la saison. Cresswell avait son bras au-dessus de la hauteur des épaules et le ballon l’a frappé de près – sauf qu’il y a une différence essentielle.

Lorsque Harry Kane a dirigé le ballon vers le but, il est sorti du visage de Cresswell et sur son bras tendu. Dans le cas de Digne, le ballon a directement touché son bras (même si c’était une décision VAR très dure.)

Le ballon dévie du visage d’Aaron Cresswell et sur son bras. Bbc

La loi sur le handball stipule qu’un joueur ne doit pas être pénalisé pour avoir agrandi son corps de manière anormale si “le contact est une conséquence du fait que le joueur joue délibérément le ballon avec une autre partie du corps (contre lui-même).”

Dans les directives de l’IFAB publiées à l’été 2021, un handball de Marcos Rojo lorsqu’il jouait pour l’Argentine contre le Nigeria lors de la Coupe du monde 2018 (regarder ici) a été utilisé comme exemple de cette exception. Rojo dirigea le ballon sur son bras tendu. Dans ce match, l’arbitre Cuneyt Cakir a été envoyé au moniteur par le VAR pour donner un penalty mais il a rejeté le renversement et est resté fidèle à sa décision initiale.

L’IFAB a élargi la portée de ce qui constitue un “jeu délibéré” au début de cette saison, dans le cadre des directives mises à jour dans le cadre de la loi sur le hors-jeu. Si le ballon est envoyé sur une trajectoire différente lorsqu’il sort du corps d’un joueur, cela doit être considéré comme un “jeu délibéré”. La tête de Kane se dirigeait vers le but et la déviation du visage de Cresswell lui enlevait le ballon.

Il n’aurait pas été facile pour l’arbitre Bankes de voir la déviation du visage de Cresswell. Et si le Bankes ne le mentionne pas dans sa description au VAR, Stuart Attwell, alors c’est un motif d’examen comme une erreur claire et évidente. Cela signifie que le VAR a eu raison de conseiller que la pénalité soit annulée.

Coup franc possible menant au but de Soucek

Qu’est-il arrivé: West Ham a égalisé par Tomas Soucek à la 55e minute, le mouvement commençant par une touche de Vladimir Coufal.

Décision VAR : Aucune intervention VAR possible.

Examen VAR : Le protocole VAR ne permet pas de revoir tout type de redémarrage (autre qu’un penalty). Cela inclut également le ballon se déplaçant sur un coup franc, ne se trouvant pas dans le quadrant d’un corner ou dans la bonne position. C’est à l’arbitre Bankes et à son adjoint, qui était proche de Coufal.

Le manuel de l’IFAB VAR indique : “En général, les redémarrages incorrects… ne sont pas examinés à moins qu’ils ne constituent une mauvaise application grave des Lois du Jeu. Parce qu’ils ne modifient pas le match et doivent être détectés par les officiels du match.”

But refusé : Isak hors-jeu

Qu’est-il arrivé: Alexander Isak a fait irruption pour mettre Newcastle United 2-0 à Liverpool à la 54e minute, mais le drapeau s’est levé pour hors-jeu (regarder ici.)

Décision VAR : Décision confirmée.

Examen VAR : Comme pour toutes les autres décisions VAR de ce type cette saison, le processus reste simple. Si les lignes de l’attaquant et du défenseur se touchent, un en-jeu sera donné.

Il y a un écart clair entre les lignes, et ce n’est pas aussi proche que d’autres décisions récentes telles que Kai Havertz de Chelsea contre Leicester City et Gabriel Jesus d’Arsenal contre l’AFC Bournemouth.

Si cette image devait montrer qu’Isak était à l’intérieur, le genou de l’attaquant serait en avance sur la ligne verticale. Le VAR ne peut pas aller à l’encontre de la technologie, qui est mappée à chaque emplacement individuellement.

Il en va de même pour le but refusé de Demarai Gray pour Everton à Leeds mardi soir. L’écart entre les lignes est encore plus net sur cette décision ; l’attaquant doit être hors-jeu (regarder ici.) Comme pour Isak, le drapeau de hors-jeu a été levé par l’adjoint et la décision confirmée par le VAR.

Il n’y a jamais deux décisions de hors-jeu identiques – ce sont des incidents uniques. Il est donc futile de discuter si une situation est donnée comme favorable, alors Isak et / ou Gray devraient l’être aussi.

Yoane Wissa, quant à lui, était clairement en faveur de l’égalisation de Brentford à Crystal Palace (regarder ici.)

Sanction possible : faute de Mings sur Saka

Qu’est-il arrivé: Le score était vierge à la 20e minute lorsque Bukayo Saka est allé au sol pour réclamer un penalty après que Tyrone Mings l’ait retenu à l’intérieur de la surface. L’arbitre Robert Jones a écarté les appels pour une pénalité.

Décision VAR : Pas de pénalité

Examen VAR : Nous avons eu un autre incident de maintien ce week-end, lorsque Matheus Nunes des Wolverhampton Wanderers a tenu le maillot et le bras de Sean Longstaff de Newcastle United à l’intérieur de la zone. Ensuite, le VAR n’a pas conseillé de pénalité alors qu’il aurait probablement dû le faire, car la chemise a été retirée du corps.

Il s’agit d’un type d’incident similaire, car il est couvert par la loi sur la rétention d’un adversaire.

Mings a un bras autour de Saka et le tient certainement, mais est-ce une infraction pour laquelle Arsenal aurait dû recevoir un penalty ? Le VAR, Darren England, demandera ce que l’arbitre a vu, s’il a une vision claire de la tenue, puis évaluera à quel point cette tenue a pu avoir un impact sur Saka.

Les considérations clés incluent :

– si l’adversaire ne prête aucune attention à la contestation du ballon.

– si le fait de tirer ou de tenir empêche clairement le mouvement et la capacité de contester le ballon.

Tyrone Mings tenait Bukayo Saka avant que l’attaquant d’Arsenal ne s’écrase dans la surface. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Le VAR examinera également comment Saka est allé au sol; le joueur d’Arsenal a-t-il utilisé ce contact pour tenter de gagner la faute ? Mings serait-il capable de soulever Saka et de le jeter au sol d’un seul bras ? Ou Saka a-t-il créé cette impression ?

C’est une autre de ces décisions où, si elle était prise sur le terrain, elle ne serait probablement pas annulée, mais le VAR n’interviendra pas dans la subjectivité de l’arbitre lorsqu’il y a une question claire sur le rôle de Saka dans l’incident.

Faute possible avant un but : Kamara sur Ramsdale

Qu’est-il arrivé: Aston Villa a égalisé à la 74e minute lorsque Douglas Luiz a marqué directement pour un corner, mais il était question que Boubacar Kamara bloque le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale.

Décision VAR : Pas de faute, le but reste,

Examen VAR : Si vous prenez cet incident et le comparez au but refusé de Leicester City à Chelsea samedi, vous diriez probablement que les décisions auraient dû être inversées : le but de Villa devrait être exclu et celui de Daniel Amartey à Stamford Bridge autorisé.

C’est un exemple classique de la décision de l’arbitre sur le terrain qui pèse dans les décisions du VAR – quelle que soit la direction de l’arbitre, le VAR n’interviendrait pas.

Aaron Ramsdale n’a pas pu contourner Boubacar Kamara pour garder le corner de Douglas Luiz hors de son filet. Bbc

Il y a un cas à répondre, car Kamara bloque Ramsdale. Cependant, tout dépend de la façon dont il le fait. Un joueur attaquant n’a pas à s’écarter du chemin d’un gardien de but, il est autorisé à tenir bon. Cela devient une infraction si le joueur attaquant se déplace dans le chemin du gardien de but pour bloquer son chemin.

La loi stipule : “Entraver la progression d’un adversaire signifie se déplacer sur le chemin de l’adversaire pour obstruer, bloquer, ralentir ou forcer un changement de direction lorsque le ballon n’est pas à distance de jeu de l’un ou l’autre des joueurs. Tous les joueurs ont droit à leur position. sur le terrain de jeu ; être sur le chemin d’un adversaire n’est pas la même chose que se mettre sur le chemin d’un adversaire.”

Le VAR a décidé que Jones n’avait pas commis d’erreur claire et évidente, mais de nombreux fans d’Arsenal croiront que Ramsdale a été empêché de pouvoir jouer le ballon. Mais c’était en fait plus la responsabilité de Ramsdale de contourner Kamara dans cette affaire.

Penalty VAR : Faute de De Cordova-Reid sur Estupinan

Qu’est-il arrivé: À la 57e minute avec Fulham 2-0, Pervis Estupinan de Brighton est tombé dans la surface suite à un défi de Bobby De Cordova-Reid. L’arbitre Thomas Bramall, qui s’occupait de son premier match de Premier League, a laissé le jeu se poursuivre.

Décision VAR : Penalty, transformé par Alexis Mac Allister.

Examen VAR : Une décision facile pour le VAR, Paul Tierney, car Bramall n’avait pas vu que De Cordova-Reid avait traversé Estupinan dans sa tentative de récupérer le ballon. Une sanction claire.

Bobby De Cordova-Reid donne un coup de pied à Pervis Estupinan alors qu’il tente de dégager le ballon. Bbc

Les informations fournies par la Premier League et PGMOL ont été utilisées dans cette histoire.