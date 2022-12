Penalty de Di Maria, carton rouge d’Otamendi, plongeon de Thuram

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022. La finale entre l’Argentine et la France a été remplie de drames sur les pénalités – mais les bonnes décisions ont-elles été prises ?

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

– Examen complet du VAR de la Coupe du monde : chaque décision analysée

Renversement possible du VAR: Pénalité pour faute de Dembele sur Di Maria

Qu’est-il arrivé: L’Argentine a obtenu un penalty à la 21e minute. Angel Di Maria avait dépassé Ousmane Dembele dans la surface et s’était effondré sous un voyage apparent. L’arbitre polonais Szymon Marcinik a pointé le point de penalty.

Décision VAR : Penalty stands, marqué par Lionel Messi.

Ousmane Dembele coupe Angel Di Maria, faisant trébucher le joueur argentin. Bbc

Examen VAR : C’était certainement une pénalité douce, mais ce n’est pas celle que le VAR, Tomasz Kwiatkowski, chercherait à annuler. La décision de l’arbitre a le plus de poids, et dès que le VAR pourrait identifier le contact menant au voyage, il ne serait pas annulé. Cela n’aurait peut-être pas été une pénalité via VAR si Marcinik ne l’avait pas accordé lui-même.

On peut dire que Dembele ne lance même pas vraiment de défi pour le ballon, mais l’intention n’est pas pertinente pour juger des situations de pénalité.

En pourchassant Di Maria et en se rapprochant si près de son adversaire, cela a effectivement conduit Dembele à se heurter à la jambe de Di Maria et à obliger l’attaquant argentin à se couper les pieds, le faisant tomber au sol.

Pénalité possible : Faute d’Upamecano sur Mac Allister

Qu’est-il arrivé: À la 62e minute, Alexis Mac Allister a demandé un penalty après avoir été poussé hors du ballon par Dayot Upamecano. L’arbitre a fait signe de jouer.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Dayot Upamecano utilise sa force du haut du corps dans une charge d’épaule avec Alexis Mac Allister. Bbc

Examen VAR : La charge à l’épaule est-elle autorisée dans le football ? C’est le cas, mais cela se résume à ce qui est considéré comme une “charge équitable”.

Il doit être épaule contre épaule (ou côte à côte, le contact n’a pas besoin d’être directement épaule contre épaule), sans l’utilisation des bras ou des coudes. Cela ne peut pas être dans le dos, ce qui a été le cas avec le penalty VAR accordé à l’Angleterre contre la France en quart de finale lorsque Theo Hernandez a fait tomber Mason Mount au sol.

Le défi d’Upamecano était juste le bon côté de la loi pour ce qui serait considéré comme une accusation légale.

Carton rouge possible : Penalty concédé par Otamendi

Qu’est-il arrivé: La France est revenue dans le match à la 79e minute lorsque Randal Kolo Muani a été plaqué au sol par Nicolas Otamendi. La décision d’attribuer le penalty ne faisait aucun doute, mais aurait-il fallu un carton rouge ?

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Nicolas Otamendi a fait tomber Randal Kolo Muani dans la surface mais n’a même pas reçu de carton jaune, et cela aurait facilement pu être un rouge. Bbc

Examen VAR : Remarquablement, Otamendi n’a même pas reçu de carton jaune, et il y a de nombreux arguments pour que ce soit un rouge.

La loi sur la double incrimination, qui empêche un carton rouge pour avoir refusé une occasion de but lorsqu’un penalty a été concédé, ne s’applique qu’aux véritables tentatives de récupérer le ballon. Repousser un adversaire, ou un voyage involontaire, entraînerait toujours l’expulsion d’un joueur.

Kolo Muani avait battu Otamendi et a ensuite été à la fois tiré en arrière et trébuché. Le défenseur argentin a-t-il jamais fait une véritable tentative de jouer le ballon?

Vous pourriez formuler une sorte d’argument pour que ce ne soit pas un carton rouge – comme Kolo Muani étant large dans la zone et ne contrôlant pas entièrement le ballon, ce qui est probablement la raison pour laquelle le VAR n’est pas intervenu – mais l’arbitre Marcinik ne considérait clairement même pas l’aspect DOGSO car il n’y avait aucune prudence.

Probablement le seul faux pas de l’arbitre dans ce match, le VAR étant incapable de conseiller un carton jaune manqué, seulement un rouge.

Pénalité possible : Faute de Fernandez sur Thuram

Qu’est-il arrivé: Marcus Thuram voulait un penalty à la 87e minute lorsqu’il a affirmé avoir été trébuché par Enzo Fernandez. L’arbitre Marcinik n’avait rien de tout cela et a immédiatement réservé Thuram pour une simulation.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Marcus Thuram prend contact avec Enzo Fernandez. Bbc

Examen VAR : Un cas classique d’un attaquant tentant de gagner un penalty en initiant un contact, et un spot brillant de Marcinik.

Thuram cherche à dépasser Fernandez mais place ensuite son pied droit dans le joueur argentin après s’être retiré du défi.

Hors-jeu possible : Martinez sur le but de Messi

Qu’est-il arrivé: L’Argentine menait 3-2 à la 108e minute, mais il y avait une question de hors-jeu dans la préparation contre Lautaro Martinez, qui avait le premier tir avant que Messi ne marque.

Décision VAR : L’objectif se tient.

L’animation 3D de la FIFA a montré que Lautaro Martinez était de la partie. FIFA

Examen VAR : Quelque chose d’une situation déroutante, car après que l’arbitre ait signalé que le ballon avait franchi la ligne du but de Messi, l’assistant a semblé lever son drapeau pour hors-jeu contre Martinez. Cependant, Marcinik a continué à pointer vers le cercle central pour le but.

Il n’y a aucune preuve que le but a été effectivement refusé puis accordé après une intervention VAR. La FIFA a montré l’animation 3D quelques minutes plus tard pour prouver que Martinez était en effet clairement de la partie, grâce à l’arrière du défenseur.

Penalty: Handball par Montiel

Qu’est-il arrivé: Gonzalo Montiel n’était sur le terrain que depuis 12 minutes lorsqu’il a concédé le penalty à la 114e minute qui a envoyé la finale de la Coupe du monde à une fusillade.

Décision VAR : Penalty stands, marqué par Mbappe.

Gonzalo Montiel a levé le bras et créé une barrière au but pour le handball. Bbc

Examen VAR : Un exemple classique d’une pénalité de handball moderne.

Montiel se retourne et agrandit son corps avec son bras éloigné de son corps, créant une barrière évidente au but pour un tir de Mbappe.

Un autre excellent spot de l’arbitre Marcinik, cette fois avec le carton jaune requis.