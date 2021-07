Pemex dit feu dehors; les vidéos deviennent virales

La compagnie pétrolière d’État mexicaine a déclaré qu’un incendie causé par une rupture d’un gazoduc sous-marin dans le golfe du Mexique était terminé, mais des vidéos montrant des efforts pour éteindre ce qui semble être un chaudron de feu sous-marin sont en direct.

Le « feu en mer » a été éteint à 10h45 à la suite d’une fuite de gaz à environ 500 pieds d’une plate-forme de forage, a tweeté Pemex. Aucun blessé n’a été signalé et l’entreprise a déclaré qu’il avait fallu environ 5 heures pour maîtriser l’incident.

La société a déclaré avoir utilisé des bateaux pour pomper de l’eau sur l’incendie sous-marin, bien que de l’azote ait également été utilisé pour contrôler l’incendie, rapporte Reuters, citant un rapport d’incident de Pemex.

mexicain parutions et journalistes le reportage sur l’incident a partagé des vidéos montrant une scène déchirante: une lueur orange sous la surface bouillante de l’océan – et des bateaux pulvérisant des jets d’eau, dans une tentative apparente d’éteindre le feu. L’une des vidéos les plus populaires a rapidement accumulé plus de 10 millions de vues sur Twitter.

« N’oubliez jamais de votre vie le moment où les humains ont pris feu dans l’océan et ont ensuite essayé de l’éteindre en pulvérisant de l’eau dessus », a tweeté le podcasteur Dave Anthony.

Vendredi soir, les médias sociaux ont été inondés de réactions aux vidéos, allant de la confusion à l’inquiétude :

Contribution : The Associated Press