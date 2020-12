PARIS: Le défenseur Timothee Pembele a marqué son premier but pour le Paris St Germain alors que les champions remportaient une victoire 4-0 à domicile contre Strasbourg mercredi pour suivre le rythme du leader de la Ligue 1 Oympique Lyonnais et de Lille, deuxième avant les vacances de Noël.

Lyon se dirigera vers l’hibernation de deux semaines avec 36 points en 17 matchs après une défaite 3-0 à domicile de Nantes, avec Lille derrière eux à la différence de buts après une victoire spectaculaire de 3-2 à Montpellier, huitième.

Le PSG, troisième, est resté un point à la dérive des deux premiers après un tap-in de Kylian Mbappe suivi d’un Piledriver Idrissa Gueye et une finition opportuniste de l’attaquant Moise Kean ont déchiré Strasbourg dans les phases finales.

Le PSG manquait toujours à l’attaquant brésilien Neymar en raison d’une blessure à la cheville et leur ouverture provenait d’une source improbable alors que Pembele, 18 ans, a balayé un rebond à la 18e minute après que le gardien Elji Kawashima ait paré le tir d’Angel Di Maria.

Les visiteurs ont été contraints de se soumettre dans les 10 dernières minutes alors que Di Maria volait le ballon à un défenseur de Montpellier et le plaçait à Mbappe, qui ne pouvait pas rater un filet vide de trois mètres.

Gueye a ensuite frappé le coin inférieur droit avec un tir hurlant de 30 mètres avant que Kean ne mette la cerise sur le gâteau avec un tir qui a tiré deux défenseurs sur la ligne dans le filet alors que Strasbourg s’effondrait.

Les buts de Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere et Lucas Paqueta en première mi-temps ont permis à Lyon de remporter une victoire confortable sur Nantes tandis que Lille a battu Montpellier grâce à un but tardif de l’attaquant turc Burak Yilmaz.

Timothy Weah et un penalty de Jonathan Ikone avaient Lille 1-0 et 2-1 devant tandis que Gaetan Laborde et Andy Delort répliquaient pour Montpellier avant que Yilmaz ne marque un vainqueur à la 87e minute pour les visiteurs.

L’Olympique de Marseille a chuté d’une place à la cinquième place et a perdu du terrain dans la course au titre après une défaite surprise 2-1 à Angers tandis que Monaco, sixième, a été tenu à un match nul 2-2 à St Etienne à 10, qui avait expulsé Eliot Matazo. dans la première moitié.

Sofiane Diop a donné une avance rapide à l’équipe locale et Kevin Volland a récupéré un point pour eux avec un effort à la 48e minute après que Mathieu Debuchy et Denis Bouanga aient inversé la tendance.

