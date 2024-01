Pelures de grenade : connaître leurs bienfaits pour la santé et comment les utiliser

Les graines de grenade sont un gage de bonne santé, tout comme les écorces. De la lutte contre le stress oxydatif à l’amélioration de la santé de la peau, les bienfaits des écorces de grenade sont nombreux.

Les graines de grenade et leur jus sont connus pour leurs nombreux bienfaits pour la santé, comme l’amélioration de la tension artérielle et de la glycémie et le contrôle du taux de cholestérol, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais saviez-vous que les écorces de grenade rouge vif sont également une véritable mine d’antioxydants ? Les gens finissent par jeter les pelures sans réfléchir, pensant qu’elles ne sont pas comestibles. Cependant, ils ont été largement utilisés pour leurs nombreux bienfaits en matière de santé et de beauté dans la médecine ayurvédique, une pratique alternative qui découle de ses racines dans la culture indienne. Alors la prochaine fois, faites une pause avant de penser à jeter des écorces de grenade dans la poubelle de votre cuisine.

Bienfaits surprenants des écorces de grenade pour la santé

Les écorces de grenade, comme le fruit lui-même, fournissent une variété de composés bénéfiques qui peuvent avoir des effets positifs sur la santé. Voici quelques-uns des avantages potentiels des écorces de grenade, partage le nutritionniste Avni Kaul.

1. Propriétés antioxydantes

Le stress oxydatif dans le corps est toujours nocif. Si on n’en prend pas soin, elle peut donner naissance à des maladies chroniques comme le cancer. Les écorces de grenade sont riches en antioxydants, notamment en polyphénols et en flavonoïdes. Ces composants aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans le corps, réduisant ainsi le stress oxydatif et l’inflammation.

2. Effets anti-inflammatoires

Les antioxydants disponibles dans les écorces de grenade pourraient contribuer aux effets anti-inflammatoires, potentiellement utiles dans les affections associées à l’inflammation chronique.

3. Santé cardiovasculaire

Les pelures de grenade pourraient avoir un impact positif sur la santé cardiovasculaire. Ils pourraient aider à abaisser la tension artérielle, à réduire le taux de cholestérol et à améliorer la santé cardiaque globale.

4. Santé de la peau

Les antioxydants contenus dans les écorces de grenade pourraient contribuer à la santé de la peau en la protégeant contre les dommages causés par les rayons ultraviolets (UV) et en favorisant la production de collagène. Certains produits de soin contiennent des extraits de grenade pour ces raisons.

Cercle intérieur de Healthshots

Une communauté de bien-être exclusive pour les femmes ADHÉRER MAINTENANT

5. Santé digestive

Les écorces de grenade contiennent des fibres alimentaires, bénéfiques pour la santé digestive. Les fibres aident à réguler les selles et soutiennent un microbiome intestinal sain.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent et laissez-nous personnaliser votre flux. PERSONNALISEZ MAINTENANT

A lire aussi : Conservez la peau de grenade et utilisez-la pour ces 5 bienfaits pour la santé

Comment utiliser les écorces de grenade ?

Les écorces de grenade peuvent être utilisées de différentes manières pour tirer le meilleur parti de leurs bienfaits. Voici une façon simple de préparer votre propre poudre d’écorces de grenade à la maison.

1. Après avoir utilisé le fruit, séparez les écorces du fruit.

2. Conservez les pelures près d’une fenêtre exposée directement au soleil pendant au moins 2 à 3 jours ou jusqu’à ce qu’elles soient complètement sèches.

3. Ajoutez les écorces séchées dans un mixeur ou un robot culinaire et broyez-les jusqu’à ce qu’elles se transforment en une fine poudre.

4. Conservez la poudre à température ambiante dans un récipient hermétique.

Comme pour tout remède naturel, il est conseillé de consulter un diététicien qualifié avant d’incorporer des écorces ou des extraits de grenade dans votre alimentation ou de les utiliser à des fins médicinales, surtout si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments.