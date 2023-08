Peltz, Druckenmiller et Navarro soutiennent les PAC de Tim Scott alors que DeSantis faiblit

Un super PAC soutenant le candidat présidentiel républicain, le sénateur Tim Scott, RS.C. a révélé lundi des dons importants de certains des chefs d’entreprise les plus riches du pays.

Le soutien souligne le soutien démesuré dont bénéficie Scott de la part des donateurs de Wall Street, même si les sondages évaluent son soutien parmi les probables électeurs primaires à moins de 5 pour cent.

actualités liées à l’investissement

Les contributions de seulement trois milliardaires, Nelson Peltz, Jeffrey Yass et Stanley Druckenmiller, qui n’ont pas été signalées auparavant, ont totalisé près d’un million de dollars pour le pro-Scott Opportunity Matters Fund Action PAC au premier semestre de l’année, des dépôts auprès du gouvernement fédéral Spectacle de la Commission électorale.

Peltz, milliardaire et ancien soutien de Trump, hébergé une collecte de fonds en 2020 pour soutenir la candidature ratée de l’ancien président à la réélection.

Entre avril et juin de cette année, il a donné 80 000 $ au PAC qui soutient Scott, qui n’est officiellement entré dans la course qu’en mai.

Peltz est un partenaire fondateur de la société d’investissement Trian Fund Management et était un partisan de l’ancien président jusqu’à ce que les partisans de Trump attaquent le Capitole le 6 janvier 2021. Plus récemment, Peltz aurait été aigri sur un autre espoir présidentiel républicain de 2024, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, alors que la campagne autrefois prometteuse a fait face à des vents contraires depuis son lancement en mai.

Yass, un mégadonateur milliardaire du GOP et co-fondateur de Susquehanna International Group, a fait don de 600 000 $ au même super PAC pro-Scott de mars à juin, selon les documents déposés lundi.

Ce n’est pas la seule fois cette année que Yass a fait un don pour tenter d’arrêter Trump. Il a également donné 15 millions de dollars au Club for Growth Action, un super PAC distinct qui est assumer La dernière course de Trump à la présidence.

Druckenmiller, un investisseur chevronné de Wall Street, a fait don de 150 000 $ à l’Opportunity Matters Fund Action en avril, selon le dossier.

Druckenmiller co-organise également une collecte de fonds éclatante dans les Hamptons le mois prochain pour soutenir la candidature présidentielle de Scott. Marc Rowan, PDG d’Apollo Global Management, co-anime l’événement.

Rowan a fait don de 250 000 $ à un autre super PAC pro-Scott, Trust In The Mission (TIM) PAC, au dernier trimestre. Les documents de la Commission électorale fédérale montrent qu’il a également fait don de 6 600 $ à la campagne présidentielle de Scott en juin. Ben Navarro, un homme d’affaires de Caroline du Sud et PDG de Sherman Financial Group, a fait don de 5 millions de dollars au même comité.