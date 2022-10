Peltola mène les challengers de la Maison dans de nouveaux rapports de collecte de fonds

JUNEAU, Alaska (AP) – La représentante américaine Mary Peltola, de l’Alaska, a déclaré avoir levé 2,3 millions de dollars en un peu plus de trois semaines en septembre, laissant le démocrate avec un gros avantage en espèces sur ses rivaux républicains Sarah Palin et Nick Begich avant le 8 novembre. élection.

Pendant ce temps, la sénatrice républicaine américaine Lisa Murkowski et Kelly Tshibaka, un challenger républicain soutenu par l’ancien président Donald Trump, ont chacun levé un peu plus d’un million de dollars de fin juillet au 30 septembre, bien que Murkowski ait environ trois fois plus d’argent disponible à la fin de la période.

Les dépôts samedi auprès de la Commission électorale fédérale pour la course à la Chambre couvrent du 6 au 30 septembre. Les dépôts dans la course au Sénat ont couvert du 28 juillet au 30 septembre.

Peltola a remporté le 31 août une élection spéciale pour occuper le siège de la Chambre de l’Alaska jusqu’en janvier dans une course qui comprenait également Palin et Begich. L’élection du mois prochain décidera qui occupera le siège pour un mandat de deux ans, à compter de janvier.

Peltola, dans les derniers documents déposés, a déclaré avoir près de 2,3 millions de dollars disponibles fin septembre. Palin, ancien gouverneur de l’Alaska et candidat républicain à la vice-présidence en 2008, a déclaré avoir rapporté environ 230 000 dollars au cours de la dernière période et disposer d’environ 195 000 dollars.

Begich a déclaré avoir collecté environ 57 500 $ et avoir un peu plus de 545 000 $ disponibles. Begich a prêté 650 000 $ à sa campagne plus tôt dans le cycle.

Le libertarien Chris Bye, également candidat à l’élection du choix classé du mois prochain, a déclaré avoir collecté environ 1 400 $ et disposait de près de 3 800 $.

Les électeurs de l’Alaska en 2020 ont approuvé une refonte électorale qui appelle à des élections générales à vote préférentiel. La première élection par vote classé dans le cadre du nouveau système a été l’élection spéciale d’août remportée par Peltola qui a décidé qui remplirait le reste du mandat de feu le représentant Don Young. Young, un républicain, a occupé le siège pendant 49 ans. Il est décédé en mars.

Peltola a déclaré qu’elle souhaitait poursuivre ce qu’elle a appelé “l’héritage bipartite” de Young. Dans une annonce récente, elle dit qu’elle se présente « pour le siège de Don Young au Congrès ».

Murkowski a rapporté avoir rapporté près de 1,1 million de dollars et avoir 3,5 millions de dollars disponibles fin septembre. Tshibaka a déclaré avoir levé un peu plus d’un million de dollars et disposer d’environ 1 million de dollars. Le démocrate Pat Chesbro, également candidat, a déclaré avoir collecté environ 125 000 dollars et avoir environ 64 000 dollars en main.

Becky Bohrer, L’Associated Press