Peltola fait face à Palin, Begich, Bye dans le débat à la Chambre de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – La représentante américaine de l’Alaska, Mary Peltola, lors d’un débat télévisé mercredi, a qualifié la partisanerie de menace pour le pays alors que la démocrate cherchait à plaider en faveur de sa réélection au siège qu’elle occupe depuis septembre contre des challengers, dont la républicaine Sarah Palin.

Peltola a battu Palin et le républicain Nick Begich lors d’une élection spéciale d’août classée pour remplir le reste du mandat du défunt représentant républicain Don Young. Ces trois personnes, ainsi que le libertarien Chris Bye, se présentent aux élections du 8 novembre pour un mandat complet de deux ans, à compter de janvier. Cette élection sera également un choix classé. Les quatre candidats ont participé au débat de mercredi soir.

Palin et Peltola ont été cordiaux l’un envers l’autre; Le temps de Peltola à la State House a chevauché le temps de Palin en tant que gouverneur, et les deux ont eu des mots gentils l’un pour l’autre mercredi soir. Mais Palin s’est élevé contre le système de vote par choix classé de l’Alaska, approuvé par les électeurs en 2020 dans le cadre d’une refonte des élections. Palin, dans un article d’opinion publié par l’Anchorage Daily News cette semaine, a déclaré que le système, utilisé pour la première fois lors de l’élection spéciale remportée par Peltola, avait “produit la parodie d’envoyer un démocrate au Congrès pour représenter l’Alaska, l’un des les États les plus rouges du pays.

Palin s’est joint à Begich pour exhorter les électeurs à «classer les rouges» ou les candidats républicains.

Le système de vote préférentiel ne faisait pas partie des sujets soulevés lors du débat, qui a abordé des questions telles que les problèmes d’inflation, les suicides chez les vétérans militaires et la pandémie.

Lorsqu’on leur a demandé si le gouvernement devrait pouvoir imposer des vaccinations, Begich, Bye et Palin ont répondu non. Peltola a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’ils devraient être exigés “au niveau national”, mais a déclaré qu’elle était préoccupée par les pandémies.

Peltola, qui s’est présentée comme une bâtisseuse de coalition et a appelé à plus de civilité en politique, a déclaré que la partisanerie “est la menace n ° 1 pour notre pays, tant en termes de politique étrangère que de politique intérieure”. Elle a déclaré que les décideurs politiques devraient travailler ensemble sur ces questions. Mais elle a dit qu’il y a “une tradition maintenant en Amérique de se déchirer, juste pour entrer en fonction”.

Begich a déclaré que la division politique est une “excroissance” des différences de philosophie des partis républicain et démocrate. Il a dit que c’était bien d’avoir ces discussions.

Peltola a ensuite loué la volonté de Palin de travailler au-delà des frontières du parti en tant que gouverneur. Au cours d’une partie du débat au cours duquel les candidats se sont posé des questions, Peltola a demandé à Palin comment elle pourrait travailler avec l’administration Biden et les démocrates au Congrès.

Palin a déclaré que bien qu’elle et Peltola aient des positions politiques différentes, elle a “un grand respect” pour Peltola.

“J’espère que mon palmarès prouve que, encore une fois, je suis capable de jouer en tant que coéquipier. Je sais ce qu’il faut pour gagner », a déclaré Palin. Le candidat républicain à la vice-présidence de 2008, qui se tenait à côté de Peltola sur la scène du débat, a déclaré que c’était une période où il y avait “une politique de destruction personnelle et de mensonges, dans les campagnes en particulier”, et qu’il était “encourageant de se lever”. à côté de quelqu’un qui l’obtient.

Bye a déclaré que de nombreux Alaskiens sont “terrifiés quand ils entendent parler de bipartisme parce que cela signifie vraiment que les deux parties se réunissent pour se liguer contre les contribuables”.

Begich a déclaré qu’il était “important que nous communiquions les uns avec les autres, mais je ne suis pas sur le point de nous tenir la main pendant que nous traversons la falaise fiscale”.

“Parfois, vous devez être difficile, vous devez être dur, vous devez être ferme, et ce sont les choses dont nous avons besoin en tant que nation”, a-t-il déclaré.

Begich s’est prononcée contre Palin avant les élections spéciales, remettant en question son sérieux en tant que candidate et la présentant comme une lâcheuse. Palin a démissionné de son poste de gouverneur à mi-chemin de son mandat en 2009. Palin’s est un nom familier; elle est bien connue dans la politique conservatrice et est apparue dans des programmes de télé-réalité. Elle a fait valoir qu’elle utiliserait son profil au profit de l’Alaska.

Begich a également visé Peltola, cherchant à la lier à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et au président Joe Biden.

Peltola portait l’une des cravates bolo de Young, qui lui a été présentée la semaine dernière lors de la convention de la Fédération des autochtones de l’Alaska à Anchorage par l’une des filles de Young.

Young a occupé le seul siège de l’Alaska pendant 49 ans. Il est décédé en mars. Le grand-père de Begich, feu le représentant américain Nick Begich, un démocrate, occupait le siège avant Young.

Becky Bohrer, L’Associated Press