Peltola, 1er natif de l’Alaska au Congrès, remporte son mandat

JUNEAU, Alaska (AP) – La représentante américaine Mary Peltola a été élue pour un mandat complet à la Chambre, des mois après que le démocrate de l’Alaska a remporté une élection spéciale au siège à la suite du décès plus tôt cette année du représentant républicain de longue date Don Young.

Peltola a battu les républicains Sarah Palin et Nick Begich, ainsi que le libertaire Chris Bye lors des élections du 8 novembre. Les résultats de l’élection des choix classés ont été annoncés mercredi. Palin et Begich étaient également candidats à l’élection spéciale.

“C’est un contrat de deux ans”, a déclaré Peltola au Anchorage Daily News après l’annonce de sa victoire – une marge de 55% à 45% sur Palin lors du dernier tour de tabulation. “Je serai heureux de travailler à nouveau pour les Alaskiens, tant qu’ils m’auront.”

Peltola, qui est Yup’ik, avec sa victoire en août est devenue la première autochtone de l’Alaska à siéger au Congrès et la première femme à occuper le siège de la Chambre de l’Alaska. Cette victoire a également stimulé sa collecte de fonds, dépassant celles de ses rivales à l’approche des élections de ce mois-ci.

Des messages ont été envoyés à la campagne de Palin mercredi.

Begich a félicité Peltola dans un communiqué, ajoutant: “Notre nation est confrontée à un certain nombre de défis dans les années à venir, et nos représentants auront besoin de sagesse et de discernement alors qu’ils travaillent pour mettre l’Amérique sur une voie plus saine. Mon message aux Alaskiens est de continuer à s’impliquer et à s’engager.

Peltola a embrassé l’héritage de Young alors qu’elle cherchait le mandat de deux ans et a été approuvée par ses filles, dont l’une lui a présenté une cravate bolo de Young lors d’une conférence de la Fédération des autochtones de l’Alaska où Peltola a été traitée comme une rock star. Young a occupé le siège pendant 49 ans.

“Maintenant, je suis un vrai membre du Congrès pour tout l’Alaska”, a-t-elle déclaré. Young se référait souvent à lui-même de cette façon. Peltola a décrit son héritage comme un héritage de bipartisanisme et de renforcement du soutien aux intérêts de l’Alaska au Congrès.

Peltola a été législatrice de l’État de la petite communauté rurale de Bethel pendant 10 ans, se terminant en 2009. Elle en a surpris beaucoup avec sa quatrième place à la primaire spéciale de juin, dans laquelle elle est sortie d’un groupe de 48 candidats qui comprenait l’état actuel et élus locaux. Cette finition était suffisante pour l’envoyer à l’élection spéciale.

Pendant la campagne, elle s’est présentée comme un bâtisseur de coalition, a souligné un désir de plus de civilité en politique et a cherché à rester à l’écart des tirs embusqués entre Palin et Begich. Peltola, qui a récemment travaillé pour une commission dont l’objectif est de reconstituer le saumon dans la rivière Kuskokwim en Alaska, a soulevé des inquiétudes concernant la productivité des océans et a évoqué la nécessité de préserver les pêcheries en difficulté.

Elle a également souligné son soutien au droit à l’avortement.

Lors d’un discours en octobre, elle a parlé du besoin d’unité et a déploré ce qui, selon elle, est devenu un message omniprésent en politique “sur la haine, la peur et l’apitoiement sur soi”. Et oui, ceux-ci résonnent, ce sont des facteurs de motivation convaincants. Mais ils sont destructeurs, ils sont acides, ils nous détruisent.

Elle a déclaré que ses priorités pour le nouveau mandat incluaient les affectations aux comités et “travailler très dur pour réduire nos taux d’inflation, nos frais d’expédition, réduire les coûts pour les familles de travailleurs et tous les ménages de l’Alaska”.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska, a contribué à ce rapport.

Becky Bohrer, L’Associated Press