Peloton vendra des vélos et des marches dans les magasins Dick’s Sporting Goods

Peloton commencera à vendre ses vélos, tapis roulants et autres produits dans les magasins Dick’s Sporting Goods, marquant la dernière poussée du fabricant d’équipements de fitness en difficulté pour élargir sa clientèle.

Cette collaboration fera de Dick’s le premier détaillant physique en dehors de ses magasins éponymes à proposer des équipements Peloton. Peloton était depuis longtemps une entreprise exclusivement destinée aux consommateurs avant de commencer à vendre ses produits sur Amazon en août.

Les entreprises n’ont pas encore de date de lancement, mais ont déclaré qu’elles visaient à avoir des produits Peloton dans plus de 100 magasins Dick’s à temps pour la saison des achats des Fêtes. Dick’s compte plus de 700 magasins aux États-Unis

Dick’s proposera Peloton’s Bike, Bike+, Tread and Guide, un système d’entraînement qui utilise une caméra pour suivre les mouvements d’une personne, ainsi que des chaussures de vélo et des tapis d’exercice, ont annoncé les entreprises jeudi. Les produits seront présentés dans des présentoirs Peloton spécifiques et les employés de Dick seront formés pour aider les clients à les utiliser. Les acheteurs de Dick pourront également commander des produits Peloton en ligne dans les magasins pour livraison ou ramassage.

Peloton et Dick’s ne varieront pas dans le prix de leurs produits, bien que Dick’s ne proposera pas le rameur Peloton à 3 195 $ récemment annoncé, qui n’est actuellement disponible qu’en précommande.

Après avoir profité d’une forte augmentation de la demande pendant la pandémie, Peloton s’est battu plus récemment pour élargir sa clientèle et endiguer ses pertes. Le partenariat avec Dick’s est la dernière décision prise dans le cadre du plan de redressement du PDG Barry McCarthy. McCarthy, qui a succédé au co-fondateur John Foley au poste le plus élevé en février, a rejoint à une époque de licenciements massifs et d’autres efforts de réduction des coûts.

McCarthy s’est concentré sur la croissance de la base d’abonnés payants de l’entreprise et sur la supervision de la poussée de Peloton dans la location de vélos à l’échelle nationale, l’équipement d’occasion certifié et le partenariat avec Amazon.

“Ce partenariat [with Dick’s] est un choix naturel pour notre marque et nos objectifs d’acquisition de membres », a déclaré Jen Parker, vice-présidente senior des ventes directes mondiales de Peloton.

Le fabricant de vêtements de fitness Lululemon a annoncé mardi son adhésion au Studio, une offre similaire pour les abonnés récurrents au fitness. Les abonnés du studio auront accès aux studios de fitness en ligne via Mirror et l’application Mirror, que la société a acquise en 2020.