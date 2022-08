Peloton va vendre des équipements de fitness et des vêtements sur Amazon

Un logo Peloton Interactive Inc. sur un vélo stationnaire dans la salle d’exposition de l’entreprise à Dedham, Massachusetts, États-Unis, le mercredi 3 février 2021.

Peloton a conclu un partenariat avec Amazon dans le but d’élargir sa clientèle et de regagner la confiance des investisseurs, alors que la croissance des revenus ralentit par rapport aux sommets pandémiques et que le cours de son action plonge.

Dans sa première incursion en dehors de son activité principale de vente directe aux consommateurs, Peloton vendra à partir de mercredi une sélection de ses équipements de fitness connectés ainsi que des accessoires sur le site Web d’Amazon aux États-Unis.

Cela inclura son vélo d’origine, qui se vend 1 445 $. Il vendra également son produit de force connu sous le nom de Peloton Guide, qui coûte 295 $. Sont exclus du rapprochement son tapis de course Bike + et Tread plus cher.

Les actions de Peloton ont augmenté de 15% dans les échanges avant commercialisation.

Le directeur commercial de Peloton, Kevin Cornils, a déclaré qu’il y avait déjà environ un demi-million de recherches sur Amazon chaque mois pour les produits de Peloton, malgré son manque de présence sur le site avant mercredi.

“Après Covid, l’environnement de vente au détail – en ligne et en magasin – continue d’évoluer, et c’est quelque chose que nous essayons de mieux comprendre pour nous assurer que le peloton du futur est calibré de manière appropriée pour cela”, a déclaré Cornils dans un téléphone. interview.

“Nous voulons rendre aussi simple que possible l’obtention d’un peloton”, a-t-il ajouté.

Cela marquera le tout premier partenariat de Peloton avec un autre détaillant pour vendre sa marchandise. Jusqu’à présent, l’entreprise s’appuyait sur son site Web et ses salles d’exposition physiques, vendant directement aux consommateurs. Mais sous la direction du PDG Barry McCarthy, qui a pris ses fonctions en février, Peloton s’est engagé à élargir sa distribution à l’échelle mondiale et à réduire les coûts d’acquisition de clients, dans le but de ramener l’entreprise à la rentabilité.

Peloton s’est lancé dans un plan de restructuration de 800 millions de dollars lorsque le fondateur de la société, John Foley, a démissionné de son poste de PDG en février, alors que les coûts devenaient incontrôlables et que les pertes augmentaient. Depuis, elle teste un modèle d’abonnement pour ses équipements, comme un autre moyen d’augmenter les ventes. Peloton a également quitté l’ensemble de sa fabrication interne afin de simplifier sa chaîne d’approvisionnement.

Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé des mesures supplémentaires de réduction des dépenses, notamment davantage de licenciements, des fermetures de magasins imminentes, des hausses de prix volte-face et la sortie de l’activité de livraison du dernier kilomètre.

Le cours de l’action de Peloton a baissé d’environ 70 % depuis le début de l’année. Sa capitalisation boursière est tombée à environ 3,7 milliards de dollars, contre 50 milliards de dollars au début de 2021.

Le passage à Amazon indique que McCarthy, anciennement de Netflix et Spotify, n’a pas peur de prendre des risques pour remettre l’entreprise sur des bases plus solides. McCarthy a également déclaré que l’objectif de Peloton était de compter un jour 100 millions de membres, un objectif qui Foley aménagé en 2020. Peloton a terminé son dernier trimestre avec environ 7 millions de membres.