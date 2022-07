Peloton va arrêter de fabriquer ses propres vélos et tapis roulants connectés

Peloton cessera de fabriquer ses propres vélos et tapis de course connectés, sous-traitant à la place la production à la société taïwanaise Rexon Industrial Corp.

Le géant du fitness basé sur la technologie, qui a connu des difficultés financières après un boom au plus fort de la pandémie de COVID-19, a déclaré que cette décision leur permettra de simplifier les opérations de sa chaîne d’approvisionnement et de se concentrer sur sa technologie et son contenu.

De plus, Peloton suspendra les opérations de Tonic Fitness Technology, basée à Taïwan, l’usine de fabrication qu’elle a achetée en octobre 2019 pour environ 47,4 millions de dollarsjusqu’à la fin de l’année.

“Aujourd’hui, nous franchissons une autre étape importante dans la simplification de notre chaîne d’approvisionnement et la variabilité de notre structure de coûts – une priorité clé pour nous. Nous pensons que cela, ainsi que d’autres initiatives, nous permettront de continuer à réduire la charge de trésorerie de l’entreprise et d’augmenter notre flexibilité. “, a déclaré le PDG de Peloton, Barry McCarthy, dans un communiqué.

“En s’associant à des fournisseurs tiers leaders sur le marché, Peloton pourra se concentrer sur ce que nous faisons le mieux : utiliser la technologie et le contenu pour aider nos 7 millions de membres à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes.”

LA GRANDE TENDANCE

Peloton a été au milieu d’une restructuration d’une plus grande entreprise. En janvier, l’ancien PDG John Foley a publié une lettre publique disant que Peloton était en train de “rajuster” la production en réponse aux rapports de CNBC selon lesquels la société arrêtait la fabrication de vélos alors que la demande diminuait.

Plus tard ce mois-là, un investisseur activiste a exhorté le géant du fitness connecté à licencier Foley et à mettre Peloton en vente alors que des rumeurs circulaient sur un accord potentiel. Début février, Foley a été remplacé et Peloton a supprimé 2 800 emplois, soit environ 20 % de ses effectifs. Elle a également décidé de mettre fin au développement de son usine de fabrication Peloton Output Park et de réduire les opérations d’entreposage et de livraison de l’entreprise.

En mai, Peloton déclaré 964,3 millions de dollars du chiffre d’affaires total au cours de son troisième trimestre clos le 31 mars, soit une baisse de 24 % d’une année sur l’autre. Il a enregistré une perte nette de 757,1 millions de dollars, contre une perte de 8,6 millions de dollars à la même période de l’année précédente. Le BAIIA ajusté était une perte de 194 millions de dollars.

Dans une lettre aux actionnaires, McCarthy a déclaré que Peloton se concentrait du matériel au logiciel. Il a également réduit les prix de son matériel à partir d’avril, dans le but d’augmenter les ventes, tout en augmentant les prix de son service d’abonnement All-Access à partir de juin.

ENREGISTREMENT

“Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Rexon, un fabricant taïwanais de premier plan avec plus de 50 ans d’expérience. Rexon travaille avec Peloton depuis de nombreuses années et est un partenaire éprouvé pour nos opérations mondiales. Nous prévoyons de maintenir une importante entreprise et fabrication présence à Taïwan avec plus de 100 membres de l’équipe de Peloton Taiwan qui continuent de jouer un rôle clé dans notre stratégie d’ingénierie et de fabrication”, a déclaré Andy Rendich, directeur de la chaîne d’approvisionnement de Peloton, dans un communiqué.