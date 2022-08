Peloton, Toast, Illumina et plus

Équipement et vêtements d’exercice à vendre au showroom Peloton à Dedham, Massachusetts, États-Unis, le mercredi 3 février 2021.

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements à midi:

Peloton – Les actions de Peloton ont bondi de 6% après que l’entreprise a annoncé aux employés qu’elle supprimait environ 780 emplois, augmentait les prix de certains équipements et fermait un certain nombre de magasins de détail.

Illumina – La société de technologie de séquençage génétique a chuté de plus de 9 % après avoir annoncé des bénéfices et des revenus inférieurs aux attentes au deuxième trimestre. Illumina a également publié des perspectives inférieures aux estimations des analystes.

New York Times – Les actions du journal ont chuté de 3%, reculant d’un rallye de près de 11% lors de la session précédente. Le rallye de jeudi est intervenu après que l’investisseur activiste ValueAct Capital a pris une participation de 6,7%, poussant l’éditeur à facturer plus pour le contenu réservé aux abonnés.

Toast – Les actions de la société de technologie de paiement ont bondi de plus de 12% après avoir relevé ses perspectives de bénéfices pour l’année. La société a également signalé une perte pour le dernier trimestre, mais elle était plus étroite que ce que les analystes avaient prévu.

Rivian – Les actions du constructeur de véhicules électriques ont augmenté de près de 1 % après avoir dépassé les attentes en matière de revenus au cours du dernier trimestre et affiché une perte par action plus faible que prévu. Rivian a réitéré ses prévisions de livraison pour l’année en indiquant qu’il s’attend à une perte plus importante que prévu.

Poshmark – Le détaillant de mode en ligne a vu ses actions chuter de près de 10 % après avoir publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours. Bien qu’il ait enregistré une perte au deuxième trimestre, les ventes ont dépassé les attentes des analystes.

Teladoc – Les actions de Teladoc ont gagné plus de 5% après que DA Davidson a lancé la couverture de la société de télésanté avec une note d’achat.

Olo – Le fabricant de logiciels pour restaurants a chuté de 33 % après un trimestre en cours et des perspectives de revenus pour l’année entière plus faibles que prévu. De plus, les revenus d’Olo au deuxième trimestre ont dépassé les attentes.

Alliant Energy – Le service public du Wisconsin a augmenté de près de 2% après avoir été mis à niveau par Bank of America pour acheter à partir du neutre. L’entreprise a augmenté son objectif de prix de 62 $ à 70 $, notant qu’Alliant Energy est sur le point d’être l’un des gagnants de la loi sur la réduction de l’inflation.

LegalZoom – Les actions ont augmenté de près de 22 % après que la plateforme juridique en ligne a publié des résultats trimestriels après la cloche de jeudi qui ont dépassé les attentes des analystes. Alors que les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre, la société a enregistré une perte nette de 13,2 millions de dollars pour le trimestre.

Six Flags – Les actions de la société de parcs à thème ont commencé à récupérer une perte de 18,7 % jeudi, en hausse de près de 8 % vendredi. Six Flags a publié des résultats du deuxième trimestre qui ont largement dépassé les attentes jeudi et ont été rétrogradés par Keybanc vendredi à la pondération sectorielle par rapport à la surpondération.

ADR chinois – Cinq ADR chinois ont vu leurs actions chuter après avoir demandé la radiation de leurs ADR aux États-Unis. China Life Insurance a chuté de 3%, et le géant pétrolier China Petroleum & Chemical, connu sous le nom de Sinopec, a chuté de 2,79%. Aluminium Corporation of China a chuté de 2,6 %, PetroChina a chuté de 3,2 % et une entité distincte de Sinopec, Sinopec Shanghai Petrochemical Co, a perdu 2,8 %.

– Carmen Reinicke, Samantha Subin, Sarah Min, Yun Li et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage.