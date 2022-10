Peloton, Tesla, Viasat, Wells Fargo, Box et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements lundi midi:

Credit Suisse – Les actions du Credit Suisse ont augmenté de 1,7%, inversant une chute antérieure qui avait fait chuter l’action à un niveau record, après que la banque a lancé au cours du week-end une série d’appels pour apaiser les craintes des investisseurs concernant sa santé financière. De plus, le coût d’assurance de la dette de la banque contre le défaut de paiement a atteint un nouveau sommet.

Tesla – Les actions de Tesla ont chuté de 8,2 % après que le constructeur de véhicules électriques a déclaré avoir livré 343 000 véhicules au troisième trimestre, moins que prévu par les analystes. Cependant, les analystes de Wall Street étaient divisés sur le rapport.

Peloton – Les actions de Peloton ont augmenté de plus de 6% après que la société d’équipement d’exercice a annoncé qu’elle mettrait des vélos dans les 5 400 hôtels de marque Hilton aux États-Unis. Peloton tente de mettre en place un revirement et a également déclaré la semaine dernière que ses vélos, tapis roulants et autres matériels seraient vendus dans les magasins Dick’s Sporting Goods.

Roblox – Les actions de la plate-forme de jeu ont légèrement baissé après que MoffettNathanson a lancé une couverture avec une note de sous-performance. La firme de Wall Street a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si Roblox atteindrait un jour ses ambitions de métaverse.

Viasat – Viasat a bondi de 28% lundi après avoir conclu un accord avec L3Harris pour vendre son activité de liaisons de données tactiques. L’accord porte sur un peu moins de 2 milliards de dollars, ont annoncé les entreprises. Viasat a déclaré qu’il utiliserait les liquidités pour réduire son effet de levier et augmenter ses liquidités.

Wells Fargo – Les actions de Wells Fargo ont gagné 3% après que Goldman Sachs a relevé la banque d’une note d’achat à neutre et a déclaré que les investisseurs sous-estimaient son potentiel.

Livent – La société de lithium a chuté d’environ un demi pour cent après que Bank of America a déclassé l’action pour sous-performer de neutre, citant une “hausse limitée”.

DocuSign – DocuSign a chuté de 2,4% après avoir été rétrogradé par Morgan Stanley à une sous-pondération par rapport à un poids égal, invoquant la pression sur les prix.

Myovant Sciences – La société biopharmaceutique a bondi de 36% après avoir rejeté une offre de Sumitovant Biopharma, son principal actionnaire, pour acheter les actions qu’elle ne possède pas déjà pour 22,75 $ par action. Myovant, qui a déclaré que l’offre sous-évalue considérablement la société, s’est dit ouvert à l’examen de toute proposition améliorée.

Box – L’action de Box a rebondi de 7 % après que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours, ce qui implique que la société de stockage en nuage pourrait bondir de 39 % par rapport à la clôture de vendredi. La société a également rehaussé l’action pour la surpondérer à partir d’une pondération égale, citant un positionnement macroéconomique solide, une exécution solide et un paysage concurrentiel plus favorable.

Freshpet – Les actions de Freshpet ont augmenté de 7,6% après que Barron’s a annoncé que le fabricant d’aliments pour animaux de compagnie avait embauché des banquiers pour explorer une vente potentielle.

LogicBio Therapeutics – Les actions de la société de génétique au stade clinique ont grimpé en flèche de plus de 644 % après l’annonce de son acquisition par AstraZeneca pour 2,07 $ par action. Ce prix représente une énorme augmentation de 666% par rapport au cours de clôture de LogicBio de 27 cents par action.

InterDigital – Les actions d’InterDigital ont rebondi de 16% après la société de recherche et développement relevé ses directives pour le chiffre d’affaires total du troisième trimestre 2022, une fourchette de 112 millions de dollars à 115 millions de dollars, en hausse de 96 millions de dollars à 100 millions de dollars.

Fluor Corp. – Le fluor a augmenté de plus de 5% dans les échanges de midi. La société a annoncé lundi avoir obtenu deux contrats remboursables d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la construction par BASF pour des travaux en Chine.

Stanley Black & Decker — L’action du fabricant d’outils a bondi de plus de 4 % après que le Wall Street Journal a annoncé que l’entreprise avait supprimé environ 1 000 emplois dans le but de réduire ses coûts d’environ 200 millions de dollars.

Actions énergétiques – Les prix du pétrole ont bondi, poussant les actions énergétiques à la hausse. Marathon Oil a rebondi de 8%. APA Corp. et Devon Energy ont gagné environ 7 % chacun. Diamondback Energy, Halliburton et ConocoPhillips ont tous augmenté de plus de 6 %.

– Alex Harring, Samantha Subin, Carmen Reinicke, Yun Li, Tanaya Macheel et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.