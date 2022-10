Peloton supprime 500 emplois lors de la quatrième série de licenciements cette année

Peloton a licencié 500 autres travailleurs, la dernière d’une série de suppressions d’emplois alors que la société de fitness connectée exécute un plan de redressement financier majeur.

Signalé pour la première fois par Le journal de Wall Street, les derniers licenciements représentent 12% des effectifs restants de Peloton. Selon le WSJle PDG Barry McCarthy, qui a assumé le rôle de directeur général en février, a déclaré qu’il accordait encore six mois à Peloton pour s’améliorer financièrement, sinon il pourrait ne pas réussir en tant qu’entreprise autonome.

Cependant, dans un communiqué publié hier, McCarthy a déclaré qu’il croyait en la résilience de l’entreprise.

“J’ai rejoint Peloton pour l’histoire du retour, pas pour vendre l’entreprise. Et aujourd’hui, l’entreprise est fondamentalement plus saine que jamais et sur la bonne voie, donc pour être clair, il n’y a pas d’horloge qui nous pince les talons. Si mes commentaires au WSJ suggéré le contraire, alors je me suis mal exprimé, car ce n’est tout simplement pas vrai », a-t-il déclaré.

LA GRANDE TENDANCE

La société de fitness connectée a connu des difficultés financières après un boom au cours de la hauteur de la pandémie de COVID-19. Peloton a signalé un Perte de 1,2 milliard de dollars au cours de son quatrième trimestre clos le 30 juin, avec des revenus en baisse de 28 % par rapport à la même période en 2021.

En février, la société supprimer environ 2 800 emplois, soit environ 20 % de ses effectifs. Il a également remplacé le cofondateur John Foley par McCarthy, qui avait auparavant occupé des postes de direction chez Spotify et Netflix. Foley démissionné de son rôle de président exécutif du conseil d’administration le mois dernier.

La compagnie a également a cessé de fabriquer ses propres vélos et tapis roulants connectés, sous-traitant la production à la société taïwanaise Rexon Industrial Corp. environ 570 licenciements à Taïwan. L’entreprise a également coupé environ 800 emplois de service à la clientèle et de logistique en août.

ENREGISTREMENT

“La restructuration d’une entreprise nécessite des décisions difficiles qui affectent la vie des gens. Je suis reconnaissant pour les nombreuses contributions de ceux qui ont été touchés. Les changements que nous avons apportés, combinés à la performance de l’entreprise, nous rapprochent de notre année fiscale- objectif final d’équilibrer les flux de trésorerie, avec un accent renouvelé sur la croissance”, a déclaré McCarthy dans un communiqué.

“Nous sommes dans le domaine de la performance, et l’entreprise est en effet performante. À tous points de vue, nous avons fait des progrès remarquables en un temps record.”