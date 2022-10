Peloton supprime 12% de ses effectifs restants lors de la quatrième série de licenciements cette année

Peloton prévoit de supprimer 500 autres emplois, soit environ 12% de ses effectifs, a-t-il déclaré jeudi, dans le but de redresser la société d’équipement de fitness. Le déménagement a été signalé plus tôt par Le journal de Wall Street et CNBC.

Les perspectives financières de Peloton ont régulièrement diminué au cours de la dernière année, la société en août rapportant six trimestres de pertes consécutives, dont 1,2 milliard de dollars de pertes au cours du trimestre de juin et 2,8 milliards de dollars sur l’année qui s’est terminée en juin. Et il n’y a pas que les ventes de matériel neuf qui sont en baisse : le parc d’abonnés de Peloton a également stagné ces derniers mois.

Ces défis font suite à la période de boom de Peloton au cours des premiers mois de la COVID-19[feminine] pandémie. Alors que les consommateurs se retrouvaient coincés à l’intérieur, ils cherchaient d’autres moyens de faire de l’exercice, et les vélos Peloton offraient une solution attrayante. Avec un écran monté sur le vélo stationnaire et un service d’abonnement permettant aux utilisateurs de suivre des cours en direct et à la demande, les consommateurs se sont tournés vers le produit. Mais maintenant, les consommateurs reprennent les routines pré-COVID, retournent aux gymnases et aux cours en personne, et cela s’est avéré être un changement préjudiciable pour l’entreprise de fitness.

Dans un effort pour renverser la vapeur, Peloton a connu plusieurs séries de licenciements, l’annonce de jeudi marquant la quatrième série de suppressions d’emplois de l’entreprise cette année.

“Un aspect clé du parcours de transformation de Peloton consiste à optimiser l’efficacité et à mettre en œuvre des économies de coûts pour simplifier nos activités et atteindre un flux de trésorerie équilibré d’ici la fin de notre exercice”, a déclaré un porte-parole de la société à CNET. “Des décisions comme celle-ci sont incroyablement difficiles et Peloton fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider nos collègues touchés. Alors que nous pivotons vers la croissance, aujourd’hui marque l’achèvement de la grande majorité de notre plan de restructuration que nous avons commencé en février 2022.”

L’aboutissement de cette stratégie de restructuration marque un tournant pour l’entreprise, qui a récemment noué des partenariats avec Amazone, Dick’s Sporting Goods et Hilton.

Les prochaines étapes de Peloton consistent à se concentrer sur la croissance, le PDG Barry McCarthy McCarthy, qui a occupé le poste depuis févrierRaconté CNBC.

“Je me sens à peu près aussi optimiste que jamais”, a déclaré McCarthy.

Peloton doit maintenant prouver que ses changements de stratégie l’aideront à se développer, et il devra évaluer où en est l’entreprise dans six mois, a déclaré McCarthy. S’il ne parvient pas à renouer avec la croissance après ces changements, a-t-il suggéré, Peloton pourrait ne pas être viable en tant qu’entreprise autonome, selon Le journal de Wall Street.

“Avec l’annonce d’aujourd’hui, la majeure partie de notre travail de restructuration est terminée”, a déclaré McCarthy dans une note interne aux employés. “Je suis parfaitement conscient que beaucoup de ceux qui sont touchés par ces changements ne sont pas seulement des collègues, mais aussi des amis proches. Je sais que beaucoup d’entre vous se sentiront en colère, frustrés et épuisés émotionnellement par les nouvelles d’aujourd’hui, mais sachez que c’est une étape nécessaire si nous allons sauver Peloton, et nous le faisons.”

