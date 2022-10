Peloton, Shell, Boussole et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Conagra (CAG) – Les actions du producteur alimentaire ont augmenté de 2 % en précommercialisation après avoir annoncé des bénéfices et des ventes trimestriels meilleurs que prévu. Conagra a également réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Peloton (PTON) – Peloton a chuté de 4,1% dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé qu’il supprimerait 500 autres emplois, soit environ 12% de ses effectifs restants après plusieurs séries précédentes de suppressions d’emplois. Le PDG Barry McCarthy a déclaré au Wall Street Journal qu’il donnait environ six mois au fabricant d’équipements de fitness pour se redresser et s’il ne le pouvait pas, Peloton n’est probablement pas viable en tant qu’entreprise autonome.

McCormick (MKC) – Le fabricant d’épices a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 69 cents par action, 7 cents de moins que les estimations, avec des revenus essentiellement conformes aux prévisions. McCormick a déclaré qu’il récupérait désormais ses coûts grâce à des mesures de tarification après une période au cours de laquelle ses dépenses ont dépassé les augmentations de prix des produits. McCormick a chuté de 1,1 % en précommercialisation.

Compass (COMP) – Les actions de Compass ont bondi de 11,4% dans les échanges avant commercialisation, à la suite d’un rapport d’initié indiquant que Vista Equity Partners étudie un accord pour privatiser la société immobilière.

Eli Lilly (LLY) – Les actions de Lilly ont ajouté 1% au pré-commercialisation après que son médicament contre le diabète, le tirzepatide, ait reçu une désignation “Fast Track” de la FDA pour une utilisation possible pour traiter les adultes souffrant d’obésité ou de surpoids avec des comorbidités liées au poids.

Twitter (TWTR) – Twitter reste sous surveillance aujourd’hui au milieu de plusieurs rapports sur les efforts d’Elon Musk et de la société de médias sociaux pour finaliser un accord sur son accord de rachat de 44 milliards de dollars. Le Wall Street Journal a rapporté que les deux parties avaient eu des discussions infructueuses sur une éventuelle réduction de prix pour l’accord, et Reuters rapporte que les sociétés de capital-investissement Apollo Global et Sixth Street Partners ne sont plus en pourparlers avec Musk pour fournir un financement. Twitter a chuté de 1,8% dans l’action de précommercialisation.

Take-Two Interactive (TTWO) – Take-Two Interactive a été mis à niveau pour “acheter” de “neutre” chez Goldman Sachs, qui a cité l’amélioration des fondamentaux de l’industrie du jeu vidéo. Goldman a augmenté son objectif de cours pour les actions du producteur de jeux vidéo à 165 $ par action contre 131 $ auparavant. Take-Two a gagné 3% dans les échanges avant commercialisation.

Splunk (SPLK) – Splunk a été rétrogradé de “neutre” à “acheter” chez UBS, qui a déclaré que le fournisseur de plateforme de données faisait face à un certain nombre de vents contraires supplémentaires en plus des perspectives macroéconomiques globales. Splunk a glissé de 3,1 % en précommercialisation.

Shell (SHEL) – Shell a chuté de 5,4% dans les échanges avant commercialisation après avoir déclaré que les bénéfices du troisième trimestre seraient touchés par la baisse significative des bénéfices du commerce du gaz. Le producteur d’énergie cite également des coûts plus élevés pour la livraison du carburant.

Pinterest (PINS) – Pinterest a rebondi de 5,2 % en précommercialisation après que le stock du site de partage d’images a été mis à niveau pour « acheter » de « neutre » chez Goldman Sachs. Goldman a exprimé sa confiance dans la capacité de Pinterest à monétiser davantage ses opérations et à capturer plus de dollars publicitaires.