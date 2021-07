Peloton se prépare à entrer dans le secteur du jeu vidéo

Peloton est sur le point d’entrer dans le monde du jeu vidéo.

Le fabricant de cycles se prépare à lancer un jeu vidéo intégré à l’application appelé Lanebreak, a confirmé un porte-parole à CNBC.

Le jeu, qui, selon Peloton, est toujours sous un nouveau nom, implique que les coureurs modifient leur cadence et leurs niveaux de résistance pour atteindre divers objectifs et gagner des récompenses.

Lanebreak devrait s’ouvrir à un test bêta réservé aux membres plus tard cette année, selon une fiche d’information, et il sera officiellement lancé au début de 2022. Les joueurs pourront choisir un niveau de difficulté et le type de musique qu’ils souhaitent entendre. pendant la partie. Il existe différentes manières de gagner des points, d’être récompensé et de défier les autres membres.

Peloton décrit le jeu comme une « expérience basée sur la musique… pour obtenir le meilleur score possible ».

Le Verge d’abord rapporté sur Lanebreak.

Un passage au jeu pourrait être un moyen pour Peloton de diversifier son contenu pour les utilisateurs, au-delà des cours en direct dispensés par des instructeurs célèbres comme Cody Rigsby et Alex Toussaint. La gamification du fitness offre un autre moyen d’inciter les utilisateurs à revenir pour suivre plus de cours, pour gagner plus de défis.

Peloton a connu une croissance explosive en 2020, lorsque de nombreuses personnes étaient coincées à la maison en raison de la pandémie de Covid et cherchaient des moyens de transpirer. Pour maintenir l’élan, Peloton se développe sur les marchés internationaux, y compris l’Australie. La société se lancerait également sur le marché des appareils portables avec un brassard de fréquence cardiaque numérique.

Les actions Peloton ont augmenté de près de 6% lundi après-midi malgré une baisse de plus de 2% de l’indice S&P 500. L’action a chuté de 23% depuis le début de l’année. Peloton a une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars.