Peloton, Salesforce, Dollar Tree et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Peloton – Les actions de Peloton ont chuté de plus de 17% après que la société a publié jeudi des résultats trimestriels montrant une perte plus importante que prévu et une baisse des revenus. La société n’a pas non plus donné de perspectives pour son prochain exercice.

Salesforce – Les actions du fabricant de logiciels d’entreprise ont chuté d’environ 5,6 % après que la société a fait des prévisions décevantes pour l’exercice 2023. Salesforce a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations des analystes, tout en approuvant un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars, une première pour la société.

Snowflake – Les actions de Snowflake ont bondi de 20 % après avoir dépassé les estimations de revenus de Wall Street au cours du dernier trimestre. Le fournisseur de plate-forme de données cloud a déclaré que les revenus des produits avaient augmenté de 83% d’une année sur l’autre.

Splunk – Les actions de Splunk ont ​​chuté de 11% après avoir annoncé des bénéfices après la cloche mercredi, malgré des revenus meilleurs que prévu. La société de mégadonnées a noté que des vents contraires avaient affecté le trimestre. Jim Cramer de CNBC pense que l’action “est dans le collimateur de Snowflake”.

Figs- Les actions de Figs ont bondi de plus de 8% après que l’investisseur milliardaire Ron Baron a déclaré sur “Squawk Box” de CNBC qu’il avait acheté des actions de la société de vêtements médicaux. Baron l’a appelé le “Lululemon des soins de santé”, faisant référence à l’un des stocks de vêtements à la croissance la plus rapide de la dernière décennie.

SoFi Technologies – Les actions de SoFi ont gagné 1,5% par jour après que le président Joe Biden a annulé 10 000 $ de dette fédérale de prêt étudiant pour la plupart des emprunteurs. Mercredi, Mizuho a déclaré que la société était un achat après la nouvelle.

Dollar Tree – Les actions du détaillant discount ont chuté de 10% après que la société a réduit ses prévisions pour l’année complète, citant des tentatives d’offrir des prix compétitifs. La société a dépassé les estimations de bénéfices, mais a déclaré des revenus conformes aux attentes de Wall Street.

Autodesk – Les actions du fabricant de logiciels ont gagné 1,7% à la mi-journée après que la société a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le dernier trimestre et publié des prévisions financières optimistes. Autodesk a également déclaré voir une demande “forte”

American Well et Teladoc – Les actions d’American Well ont bondi de 5,5 % dans les échanges de midi de jeudi après qu’Amazon a annoncé mercredi soir la fermeture de son service de télésanté, Amazon Care. L’action Teledoc a également gagné plus de 3% sur l’actualité.

Semi-conducteurs – Les actions des semi-conducteurs ont augmenté avec l’ensemble du marché. Advanced Micro Devices a bondi de 3,8 %, tandis que Micron Technology et ON Semiconductor ont tous deux gagné plus de 3 %. Nvidia, qui a chuté dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé ses bénéfices, a changé de cap et a augmenté de 2 %.

– Samantha Subin, Carmen Reinicke, Yun Li, Tanaya Macheel et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.