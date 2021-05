Peloton retarde le lancement en mai de son tapis roulant moins cher aux États-Unis

Peloton a déclaré jeudi qu’il retarderait le lancement de sa machine Tread aux États-Unis, jusqu’à ce que de nouvelles fonctionnalités de sécurité soient ajoutées.

Le nouveau tapis roulant moins cher devait être mis en vente le 27 mai.

Peloton travaillera avec la US Consumer Product Safety Commission pour remettre ses tapis roulants sur le marché, a déclaré le PDG John Foley lors d’une conférence sur les résultats.

Le CPSC doit approuver de nouvelles améliorations à ses tapis de course qui rendront l’équipement plus sûr avant de pouvoir être revendu, a déclaré Foley.

« Ce processus prend généralement de six à huit semaines. Cela pourrait prendre plus de temps. Nous ne pouvons donc pas proposer une date de mise en vente ou de lancement révisée pour le moment », a déclaré Foley.

Mercredi, Peloton a volontairement rappelé tous ses tapis roulants pour des raisons de sécurité. Il s’est excusé de ne pas avoir agi plus rapidement pour résoudre le problème après avoir signalé un décès et des dizaines de blessés.

Les tapis de course Peloton ont une conception de ceinture inhabituelle qui utilise des lattes en caoutchouc rigides individuelles ou des bandes de roulement emboîtées et montées sur un rail. De nombreux autres tapis de course sur le marché ont une bande continue plus fine. Il y a également un grand écart entre le sol et la courroie du Tread +, ce qui laisse un espace en dessous qui peut présenter un risque.

En avril, le CPSC a publié une vidéo graphique montrant un jeune garçon tiré sous l’une des machines Tread + et luttant pour se libérer. Il a été capturé sur une caméra de sécurité à domicile.

Peloton s’est à l’origine opposé à un rappel, affirmant que les clients devraient utiliser le tapis roulant lorsque les enfants et les animaux domestiques ne sont pas présents et verrouiller la machine lorsqu’elle n’est pas utilisée. Depuis, l’entreprise s’est excusée de ne pas avoir agi plus rapidement.

Le rappel concerne environ 125 000 machines Tread + et environ 1050 produits Tread aux États-Unis.