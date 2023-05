Peloton relance la marque, les prix des abonnements et l’application

Quand Peloton a dévoilé sa publicité de vacances 2019 représentant un mari qui a offert à sa femme un vélo stationnaire pour Noël, l’annonce a été largement critiquée comme sexiste, dystopique et rappelant une vidéo d’otage. Les gens ont pris ombrage des personnages de la publicité – une famille blanche de la classe moyenne supérieure – et ont déclaré qu’elle envoyait une série de messages dangereux sur tout, des normes de genre à la dysmorphie corporelle. Alors que la polémique s’est finalement estompée des gros titres, le public s’en est souvenu. L’annonce a solidifié l’identité naissante de Peloton en tant qu’entreprise de vélos haut de gamme réservée à un certain type de personne à un certain niveau de revenu. Maintenant, l’entreprise est prête à changer cette perception. Peloton lance mardi une nouvelle campagne de marketing qui présente le détaillant comme une entreprise pour quiconque, quel que soit son âge, son niveau de forme physique et ses revenus – ou s’il a déboursé des milliers pour un équipement coûteux. La relance de la marque intervient un peu plus d’un an après le mandat de Barry McCarthy en tant que PDG. Il a travaillé pour transformer Peloton d’une entreprise axée sur le matériel en une entreprise tout aussi investie dans son application et les revenus d’abonnement à marge élevée qu’elle apporte. Depuis que McCarthy, un ancien dirigeant de Netflix et Spotify, a remplacé le fondateur John Foley en février 2022, la société est sur la défensive. Il s’est efforcé de maîtriser ses coûts gargantuesques, de remédier aux rappels et de trouver de nouvelles sources de revenus alors que la demande pour ses produits de fitness connectés ralentissait et que les consommateurs devenaient plus prudents quant à leurs dépenses discrétionnaires. Alors que l’entreprise n’a pas encore renoué avec la rentabilité, elle a réussi à stopper l’hémorragie. Avec un nouveau chef du marketing à la barre, Peloton se dit prêt à se réintroduire dans le monde et à se débarrasser de l’image que l’annonce des fêtes a gravée dans certains esprits. « Nous savons que la perception extérieure ne correspond pas à la réalité de qui nous sommes », a déclaré à CNBC, dans une interview, la directrice du marketing de Peloton, Leslie Berland, qui a commencé avec l’entreprise en janvier et a dirigé la relance. « Cette entreprise a toujours été considérée comme une entreprise de vélos à domicile pour les amateurs de fitness, mais au fil des ans, elle a évolué pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large que cela. »

Peloton se concentre sur l’application

La relance s’accompagne d’une nouvelle stratégie d’application à plusieurs niveaux qui comprend une option d’abonnement gratuit illimité (sans carte de crédit requise) et des niveaux qui coûtent 12,99 $ et 24 $ par mois. Il comprend une fonction « Gym » qui permet aux utilisateurs d’emporter l’application Peloton dans la salle de sport avec eux.

Peloton dit également au revoir à ses couleurs rouge et noir de camion de pompiers au profit d’un nouveau mélange de teintes qui, selon lui, capture mieux «l’énergie» d’un entraînement et la «rémanence» qui en découle. Les nouveaux matériaux de marque incluent des nuances de violet, de rose, de vert et de rouge plus clair. Dans une vidéo marketing éclatante de 90 secondes partagée avec CNBC, l’application de Peloton occupe le devant de la scène. Il montre des personnes de toutes formes, tailles, capacités physiques et âges qui l’utilisent pour suivre des cours de force et de yoga à la maison, mais aussi dans des gymnases, qui ont longtemps été considéré comme une menace pour les affaires de Peloton. Bien que Peloton présente ses machines Bike, Tread et Row dans le clip, il ne montre le matériel qu’environ 30 secondes après le début de la vidéo. Le message est bien loin des publicités et supports marketing antérieurs de Peloton, qui mettaient principalement en vedette des athlètes ultra-fit utilisant son équipement. « [We’re] se penchant maintenant pour la première fois sur l’idée que OK, tout le monde n’apportera pas de matériel Peloton haut de gamme dans sa maison « , a déclaré Tom Cortese, co-fondateur et chef de produit de Peloton, à CNBC dans une interview. » Nos membres ont un téléphone, nous sommes sur leur téléphone, ils prennent leur téléphone où ils veulent aller et si vous voulez mettre [the Peloton app] sur le matériel de quelqu’un d’autre, ça va, et si vous voulez l’apporter dans la salle de sport de quelqu’un d’autre, c’est génial. » Peloton a insisté sur le fait que l’accent mis sur la vente d’abonnements ne signifiait pas qu’il avait abandonné son activité de matériel, et a déclaré que la société était sur une double voie avec les deux. La nouvelle campagne se concentre sur l’application car il y a eu très peu de publicité à son sujet, et les études de marché montrent que seulement 4 % des consommateurs la connaissent, a déclaré la société. « Quand nous avons commencé à sortir de Covid, et la presse aime être dure avec Peloton, c’était » tout le monde retourne aux gymnases « mais nous savons que nos membres utilisaient nos produits dans le gymnase », a déclaré Jennifer Cotter, Peloton’s directeur du contenu.

Elle a souligné que le contenu de musculation de Peloton, et non ses cours de cyclisme ou de course à pied, est le type de classe n ° 1 pour les membres numériques et le n ° 2 parmi ceux qui ont du matériel Peloton. Cela montre à quel point les utilisateurs sont impatients de consommer du contenu Peloton qui n’a rien à voir avec son équipement. « En ce qui concerne cette initiative, nous sommes simplement ravis que le n ° 1, nos membres se sentent reflétés et les nouveaux membres auront l’impression que Peloton est pour eux », a déclaré Cotter. « Et puis, vous savez, la structure en niveaux nous permet d’accueillir les gens en haut de la rampe. » Briana Deserio, 32 ans, est membre du Peloton depuis les premiers jours de la pandémie. Elle a déclaré que l’attrait concurrentiel et ambitieux de la marque l’avait initialement amenée à acheter un vélo. Lorsqu’elle a été informée de la nouvelle stratégie marketing de l’entreprise, elle a déclaré à CNBC qu’elle soutenait le déménagement et son objectif d’être inclusif. Mais elle a dit qu’il y avait une chance que le fait de rendre Peloton accessible à tous puisse diluer sa marque. « C’est un peu comme un club et maintenant tout le monde vient dans le club », a déclaré Deserio. Berland, le nouveau chef du marketing de Peloton, ne s’inquiète pas de la perte de force de la marque. Elle a déclaré que la nouvelle stratégie marketing reflète ce que l’entreprise est déjà. « Nos membres, nos instructeurs, nos cours, notre contenu. C’est inchangé. L’entreprise a évolué dans tout cela », a déclaré Berland. « Il est temps que la marque et le marketing représentent tout cela et tout son dynamisme. »

