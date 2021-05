Peloton rappelle tous les tapis de course après la mort d’un enfant, blessures

Peloton a accepté de rappeler tous ses tapis roulants et s’est excusé d’avoir déjà combattu la demande du gouvernement fédéral de le faire après que l’équipement a été examiné à la suite du décès d’un enfant de 6 ans.

La société de services d’exercice et la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation (CPSC) ont annoncé mercredi conjointement des rappels volontaires de tapis roulants Peloton Tread + et Tread, couvrant respectivement environ 125000 et 1050 unités aux États-Unis.

En ce qui concerne le Tread +, le CPSC a déclaré avoir reçu 72 rapports de personnes, d’animaux de compagnie ou d’objets « tirés sous l’arrière du tapis roulant, y compris 29 rapports faisant état de blessures d’enfants telles que des écorchures au deuxième et troisième degrés, des os cassés et des lacérations . «

« Les consommateurs qui ont acheté l’un ou l’autre des tapis de course doivent immédiatement cesser de l’utiliser et contacter Peloton pour un remboursement complet ou un autre remède qualifié », ont déclaré la société et l’agence dans leur déclaration conjointe.

Peloton a déclaré qu’il avait immédiatement arrêté de vendre et de distribuer le Tread + pendant qu’il travaillait sur un correctif.

Défauts Pelton Tread + et Tread

La société travaille sur un correctif pour la bande de roulement, qui a été vendue en quantités limitées de novembre à mars. Le défaut de la bande de roulement implique un écran tactile desserré qui peut se détacher de l’appareil et tomber. Aucune blessure n’a été signalée aux États-Unis, bien qu’il y ait eu six rapports de chute de l’écran tactile.

En avril, la CPSC a averti les consommateurs ayant de jeunes enfants ou des animaux de compagnie de cesser d’utiliser le Tread + après que la société de conditionnement physique ait signalé le décès d’un enfant lié au produit.

À l’époque, Peloton a refusé d’émettre un rappel. Mais mercredi, la société a inversé le cap et a déclaré qu’elle regrettait ses actions en la matière.

« Je veux être clair, Peloton a commis une erreur dans notre réponse initiale à la demande de la Commission de la sécurité des produits de consommation de rappeler le Tread + », a déclaré le PDG de Peloton, John Foley, dans un communiqué. « Nous aurions dû nous engager de manière plus productive avec eux dès le départ. Pour cela, je m’excuse. »

Il a ajouté: « Nous croyons fermement en l’avenir du fitness connecté à domicile et nous nous engageons à travailler avec le CPSC pour établir de nouvelles normes de sécurité pour les tapis de course. Nous avons le désir et la responsabilité d’être un chef de file de l’industrie en matière de sécurité des produits. »

Rappel volontaire de Peloton négocié

Le président par intérim du CPSC, Robert S. Adler, a déclaré que la commission avait voté ce matin pour accepter un accord de rappel volontaire négocié avec Peloton.

« L’accord entre le CPSC et Peloton est le résultat de semaines d’intenses négociations et d’efforts, aboutissant à un accord de coopération qui, je crois, sert les meilleurs intérêts de Peloton et des consommateurs », a déclaré Adler.

Le cours de l’action Peloton Interactive a chuté de 10% à 87,02 $ en fin de matinée mercredi. Les actions de la société se sont négociées entre 35,21 $ et 171,09 $ au cours de la dernière année.

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey