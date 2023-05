Peloton rappelle des vélos sur des sièges qui peuvent se casser pendant l’utilisation

Peloton rappelle plus de 2 millions de ses vélos d’exercice car l’ensemble de tige de selle du vélo peut se briser pendant l’utilisation, ce qui présente des risques de chute et de blessure.

Le rappel comprend environ 2,2 millions de vélos Peloton modèle PL01. Les vélos ont été vendus de janvier 2018 à mai 2023 pour environ 1 400 $ US. Ils ont été vendus dans les magasins Peloton et Dick’s Sporting Goods à l’échelle nationale et en ligne sur les sites Web Amazon, Peloton et Dick’s.

Peloton a reçu 35 rapports de rupture et de détachement de la tige de selle du vélo pendant l’utilisation, dont 13 rapports de blessures, notamment un poignet fracturé, des lacérations et des ecchymoses dues à une chute du vélo.

Les consommateurs sont priés de cesser immédiatement d’utiliser les vélos d’exercice rappelés et de communiquer avec Peloton pour une réparation gratuite. Peloton propose une tige de selle gratuite qui peut être auto-installée.

Peloton peut être contacté au 866-679-9129 de 6 h à 12 h HAE, sept jours sur sept ou en ligne sur www.onepeloton.com. Les consommateurs peuvent cliquer sur Rappels de produits au bas de la page du site Web de Peloton pour savoir comment demander la tige de selle gratuite et les instructions d’installation.

Peloton est en train de se réorganiser. En octobre, l’entreprise a annoncé qu’elle supprimait environ 500 emplois. Cette annonce est intervenue après que la société a annoncé en août qu’elle supprimerait 784 emplois, fermerait son réseau de distribution en Amérique du Nord et confierait le travail de livraison à des fournisseurs tiers.

Peloton a connu une croissance incroyable des ventes au plus fort de la pandémie de coronavirus. Le cours de l’action de la société basée à New York a été multiplié par plus de cinq en 2020 au milieu des fermetures qui ont rendu ses vélos et tapis roulants populaires parmi les clients qui paient des frais mensuels pour participer à ses entraînements interactifs.

Mais les ventes ont commencé à ralentir en 2021, la distribution de vaccins ayant attiré de nombreuses personnes hors de chez elles et les retournant dans les gymnases.

Les actions de Peloton Interactive Inc. ont chuté de plus de 6% dans les échanges de jeudi matin.