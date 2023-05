Peloton rappelle des vélos au Canada en raison d’une tige de selle défectueuse

Peloton procède au rappel des tiges de selle de plus de 100 000 vélos d’exercice vendus au Canada en raison du risque qu’elles se brisent lors de leur utilisation.

Santé Canada a publié l’avis de rappel vendredi à la suite d’une décision similaire aux États-Unis, où plus de deux millions de vélos d’exercice ont la tige de selle défectueuse.

Les consommateurs sont priés de cesser immédiatement d’utiliser les vélos rappelés et de contacter Peloton pour obtenir une tige de selle de remplacement gratuite.

Le problème affecte les tiges de selle du modèle de vélo Peloton PL01. Environ 108 000 vélos concernés ont été vendus au Canada de janvier 2018 à mai 2023.

L’avis de rappel indique que Peloton a reçu un incident signalé et aucun rapport de blessure au Canada en date de jeudi.

Le problème s’est également produit principalement chez les utilisateurs de plus de 180 centimètres (cinq pieds 10 pouces) et pesant plus de 114 kilogrammes (251 livres), selon l’avis.

Aux États-Unis, Peloton a reçu 35 rapports de rupture et de détachement de la tige de selle pendant l’utilisation, avec 13 rapports de blessures, dont « un poignet fracturé, des lacérations et des ecchymoses », jeudi.

L’avis de rappel indique qu’après le 16 mai, les consommateurs peuvent contacter Peloton sans frais au 833-821-0099 entre 6 h et minuit HE, sept jours sur sept, ou en ligne à www.onepeloton.ca/replacement/checkout.

Peloton a gagné en popularité pendant la pandémie de COVID-19, mais a connu des difficultés financières depuis.

La société basée à New York a annoncé en octobre qu’elle supprimerait environ 500 emplois lors de ce qui serait sa quatrième série de licenciements pour l’année.

Peloton avait licencié 12% de son personnel à ce moment-là, le laissant avec près de 4 000 employés, soit moins de la moitié de ce qu’il avait lors de son apogée en 2021.

Peloton a également déclaré l’année dernière qu’il fermerait son réseau de distribution en Amérique du Nord et transférerait le travail de livraison à des fournisseurs tiers.



Avec des fichiers de l’Associated Press et de CNN