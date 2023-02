Peloton (PTON) Résultats du T2 2023

Peloton a déclaré mercredi son perte nette réduite d’une année sur l’autre et, pour le troisième trimestre consécutif, les revenus des abonnements ont été supérieurs aux ventes des produits de fitness connectés de l’entreprise.

Le PDG Barry McCarthy a qualifié les résultats de “tournant” possible pour l’entreprise, qui a passé une grande partie de l’année écoulée à exécuter une stratégie de redressement agressive.

Les revenus du deuxième trimestre fiscal de la société d’équipements de fitness ont dépassé les attentes de Wall Street, mais la société a enregistré des pertes par action plus importantes que prévu. Les actions de Peloton ont augmenté dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment Peloton s’est comporté au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 décembre par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Perte par action : 98 cents contre 64 cents attendus

Revenus : 792,7 millions de dollars contre 710 millions de dollars prévus

La perte nette déclarée de la société pour la période de trois mois qui s’est terminée le 31 décembre était de 335,4 millions de dollars, ou 98 cents par action, contre une perte de 439,4 millions de dollars, ou 1,39 $ par action, un an plus tôt. Bien que ce soit le huitième trimestre consécutif que la société d’exercices enregistre des pertes, il s’agit de la perte la plus faible que Peloton ait enregistrée depuis son quatrième trimestre de l’exercice 2021.

Les revenus ont chuté de 30 % par rapport à la période de l’année précédente, mais ont dépassé la fourchette prévue par l’entreprise de 700 à 725 millions de dollars. Les ventes de produits de fitness connectés, qui sont généralement fortes pendant le trimestre de vacances de Peloton, ont chuté de 52 % d’une année sur l’autre, tandis que les revenus d’abonnement ont bondi de 22 %.

“C’est la période de l’année où, si nous vendons beaucoup de matériel, vous vous attendez à ce qu’il y ait beaucoup de revenus liés au matériel, et vous vous attendez à ce que ces revenus dépassent peut-être l’abonnement”, a déclaré McCarthy. a déclaré à CNBC. “Ce n’est pas le cas. C’est pourquoi dans la lettre [to investors]je l’appelle, car cela peut être un tournant.”

Dans sa lettre aux investisseurs, McCarthy a déclaré qu’il s’attend à ce que la tendance se poursuive.

La société a terminé le trimestre avec 6,7 millions de membres au total et 3,03 millions d’abonnements de fitness connectés, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à la période de l’année précédente. L’entreprise comptait 852 000 abonnés à son application, soit une baisse de 1 % par rapport à l’année précédente. Son objectif est d’amener 1 million de personnes à s’inscrire pour des essais de son application au cours de l’année prochaine.

Peloton perd de l’argent sur les vélos, les bandes de roulement et d’autres machines, mais son activité d’abonnement a une fois de plus maintenu ses marges globales au-dessus de l’eau. Les marges brutes de ses produits de fitness connectés étaient négatives de 11,2 %, mais les marges brutes des ventes d’abonnements étaient de 67,6 %. La marge brute totale était de 29,7 %, contre 24,8 % il y a un an. Cependant, il a diminué par rapport au trimestre précédent, en partie à cause de l’augmentation des promotions pendant le trimestre des fêtes.

Peloton s’attend à ce que les revenus soient inférieurs mais les marges supérieures au prochain trimestre. La société prévoit des ventes entre 690 et 715 millions de dollars et une marge brute totale d’environ 39 %. Les analystes de Wall Street ont fixé leur estimation de revenus pour le trimestre à 692,1 millions de dollars.

La société s’attend également à ce que le nombre d’abonnés au fitness connecté se situe entre 3,08 millions et 3,09 millions.