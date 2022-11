Peloton (PTON) publie ses résultats du premier trimestre

Peloton a enregistré une perte plus importante que prévu au cours de son premier trimestre fiscal, car une forte baisse des revenus des produits de fitness connectés a compensé une augmentation des revenus d’abonnement.

Les actions ont chuté de plus de 20% dans les échanges avant commercialisation jeudi. À la clôture de mercredi, l’action de Peloton avait chuté d’environ 75 % jusqu’à présent cette année.

Voici les performances du fabricant d’appareils de fitness par rapport aux estimations de Wall Street, selon Refinitiv.

Perte par action : 1,20 $ contre 64 cents, attendu

1,20 $ contre 64 cents, attendu Revenu: 616,5 millions de dollars contre 650,1 millions de dollars attendus.

Le chiffre d’affaires a chuté de 23% par rapport à la même période l’an dernier. Les perspectives de revenus de Peloton pour le trimestre des fêtes, entre 700 et 725 millions de dollars, marqueraient une augmentation d’un trimestre à l’autre, mais elles sont bien inférieures aux estimations des analystes de 874 millions de dollars.

“Compte tenu des incertitudes macroéconomiques, nous pensons que la demande à court terme pour le matériel Connected Fitness restera probablement difficile”, a déclaré la société.

Le PDG de Peloton, Barry McCarthy, a déclaré jeudi dans une annonce de résultats que le redressement de la société était un “travail en cours”. L’entreprise a été aux prises avec la fin de la demande de l’ère pandémique, lorsque les blocages ont stimulé la croissance de l’exercice à domicile. Cette année, la société a entrepris d’importants changements de direction, des licenciements massifs et une nouvelle stratégie commerciale sous McCarthy. La société est allée au-delà de ses racines directes aux consommateurs dans des accords avec d’autres détaillants et dans un modèle qui met l’accent sur les abonnements.

“Le navire tourne”, a déclaré jeudi McCarthy, un ancien cadre de Spotify et de Netflix.

Le co-fondateur et ancien PDG John Foley a quitté son poste de président du conseil d’administration en septembre avec le co-fondateur et directeur juridique Hisao Kushi, suivi peu après par la responsable du marketing de Peloton, Dara Treseder. Foley avait démissionné de son poste de PDG en février, lorsqu’il a été remplacé par McCarthy.

McCarthy a dirigé un vaste effort de redressement pour l’entreprise. Il a supervisé des milliers de licenciements, dont 500 emplois supprimés début octobre. Les efforts de réduction des coûts ont été associés à de nouvelles initiatives pour vendre plus de vélos et augmenter les abonnés numériques de Peloton.

Les revenus d’abonnement ont augmenté à 412,3 millions de dollars, contre 304,1 millions de dollars l’an dernier. Pendant ce temps, les revenus des produits de fitness connectés ont chuté à 204,2 millions de dollars contre 501 millions de dollars. La marge brute de Peloton, 35,2%, était largement conforme aux attentes et une amélioration drastique par rapport aux 4,4% négatifs du trimestre précédent.

Peloton a rapporté 6,7 millions de membres au total, contre 6,3 millions l’an dernier, mais en baisse par rapport aux 6,9 millions du trimestre précédent. McCarthy a déclaré que la société espère un jour atteindre 100 millions de membres.

La société a également vanté l’amélioration de son flux de trésorerie disponible, qui était négatif de 246,3 millions de dollars, contre 411,9 millions de dollars au trimestre précédent et négatif de 651,9 millions de dollars il y a un an. Peloton a déclaré qu’il espère être proche de l’équilibre à ce sujet d’ici la seconde moitié de l’exercice.

Parmi les initiatives récentes de McCarthy figurait la décision de Peloton de vendre des vélos et des bandes de roulement via Amazone et de Dick Articles de sport. L’entreprise a également commencé à certifier les vélos d’occasion et a étendu son programme de location de vélos à l’échelle nationale. Et, en partenariat avec Hilton, la société s’apprête à mettre des vélos dans les centres de remise en forme d’environ 5 400 hôtels à travers le pays.

Le premier trimestre a également vu la sortie du rameur à 3 195 $ de Peloton. Plus récemment, la société a prolongé sa période de remboursement pour son tapis roulant Tread+ rappelé, qui a été rappelé suite à de multiples blessures d’utilisateurs et à un décès.

La société a déclaré 199 millions de dollars de réserves de rappel, de restructuration et de dépréciation au premier trimestre alors qu’elle poursuit son redressement.