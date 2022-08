Peloton (PTON) annonce une augmentation des pertes au quatrième trimestre 2022

Peloton a annoncé jeudi une augmentation des pertes et une chute des ventes au cours de son quatrième trimestre fiscal alors que le fabricant d’équipements de fitness connectés tente de reconquérir les investisseurs avec des réductions de coûts et des changements stratégiques.

Les actions ont chuté de plus de 15 % dans les échanges avant commercialisation, un jour après que l’action ait bondi de plus de 20 % à l’annonce de son partenariat avec Amazon.

Il s’agit du sixième trimestre consécutif de pertes déclarées pour Peloton. La société a déclaré qu’elle visait à atteindre l’équilibre des flux de trésorerie sur une base trimestrielle au cours du second semestre de son exercice 2023.

Pourtant, le PDG de Peloton, Barry McCarthy, a déclaré qu’il s’attend à ce que le marché du fitness connecté reste difficile dans un avenir prévisible, alors que la demande des consommateurs pour les machines d’entraînement à domicile diminue par rapport aux sommets pandémiques.

Depuis que McCarthy a succédé en tant que directeur général au fondateur de Peloton, John Foley, en février, la société a poursuivi des changements radicaux qui n’ont pas encore pleinement porté leurs fruits. Peloton a augmenté les frais d’adhésion, augmenté les prix de certains équipements, licencié des milliers de travailleurs, testé une option de location, abandonné la livraison du dernier kilomètre et transféré toute la production à des tiers. Mercredi, Peloton a également commencé à vendre une partie de ses produits sur Amazon aux États-Unis, son premier accord de ce type avec un autre détaillant.

“Les opposants regarderont notre [fourth quarter] performance financière et voir un creuset de revenus en baisse, une marge brute négative et des pertes d’exploitation plus importantes », a écrit McCarthy dans une lettre aux actionnaires de Peloton.

“Mais ce que je vois, ce sont des progrès significatifs qui motivent notre retour et la résilience à long terme de Peloton”, a-t-il déclaré. “Nous avons encore du travail à faire.”

Peloton n’a pas offert de perspectives pour son prochain exercice 2023. Pour le premier trimestre, il a déclaré qu’il voyait des abonnés rester stables et des revenus compris entre 625 et 650 millions de dollars. Peloton a déclaré que cela tenait compte de la faiblesse de la demande à court terme et des fluctuations saisonnières de l’entreprise.

Il y avait une doublure argentée pour l’entreprise: il s’agissait du premier trimestre déclaré de Peloton où les revenus d’abonnement à marge plus élevée représentaient la majorité des ventes totales.

Les pertes montent

La perte nette de Peloton s’est creusée au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin pour atteindre 1,24 milliard de dollars, ou 3,68 dollars par action, contre une perte de 313,2 millions de dollars, ou 1,05 dollar par action, un an plus tôt.

McCarthy a déclaré que les pertes découlaient des efforts de Peloton pour éviter une surabondance des stocks, réduire les coûts fixes et résoudre d’autres problèmes de chaîne d’approvisionnement. Plus tôt cette année, la société s’est lancée dans un plan de restructuration de 800 millions de dollars. Peloton a terminé le quatrième trimestre avec un inventaire de 1,1 milliard de dollars.

Les revenus ont chuté de 28% à 678,7 millions de dollars contre 936,9 millions de dollars un an plus tôt. Cela était en deçà des 718,2 millions de dollars que les analystes recherchaient, selon les estimations de Refinitiv.

Dans ce chiffre, les revenus du fitness connecté qui incluent la contribution de l’activité Precor de Peloton ont chuté de 55% à 295,6 millions de dollars.

La marge brute de remise en forme connectée de Peloton était un autre point sombre, à moins de 98,1% contre un positif de 11,7% un an plus tôt. Peloton a déclaré avoir subi des dépenses logistiques plus élevées par livraison, une augmentation des coûts de port et de stockage, ainsi que des frais liés au rappel de son tapis roulant Tread+.

Peloton a enregistré 383,1 millions de dollars de revenus d’abonnement, en hausse de 36% par rapport à l’année précédente et représentant 56,4% des ventes totales de l’entreprise.

McCarthy, qui travaillait auparavant chez Netflix et Spotify, a clairement indiqué qu’il était plus intéressé à poursuivre la croissance du côté des abonnements de l’activité de Peloton, plutôt que de mettre un tel accent sur le matériel. Il pense que l’application numérique de Peloton sera au cœur du succès futur de l’entreprise.