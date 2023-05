Peloton présente une nouvelle option gratuite

Peloton a pris une décision sérieuse aujourd’hui pour essayer d’amener les personnes qui cherchent à atteindre leurs objectifs de fitness à le faire via l’application Peloton. Un nouvel ensemble de niveaux vous permettra de démarrer avec Peloton pour aussi peu que gratuit – oui, j’ai dit gratuit.

Maintenant, avant d’aller trop loin dans cette histoire, comprenez que nous parlons de l’application Peloton et non de leur vélo, tapis roulant ou rameur. Si vous les possédez, vous payez déjà un abonnement mensuel pour avoir accès à toutes les classes proposées par Peloton. Au lieu de cela, nous parlons maintenant de l’application, qui s’adresse aux personnes qui souhaitent profiter des milliers de cours de fitness proposés par Peloton, mais qui ne souhaitent pas posséder de matériel Peloton.

Pour fournir une ventilation de base des nouveaux plans de l’application Peloton, il vous suffit de considérer qu’il existe un niveau d’introduction gratuit avec un accès limité, un niveau intermédiaire qui vous donne un bon accès à la plupart des services avec une limite sur les cours d’équipement cardio (comme ceux pour votre propre tapis roulant, vélo de spin et rameur), et un niveau qui vous donne un accès illimité à tout.

Voici les prix des nouveaux niveaux d’application Peloton et un tableau de comparaison correspondant :

Application Peloton gratuite : 0 $ – Nombre limité de cours gratuits sur l’équipement cardio, plus cours gratuits limités pour la force, le cardio, la course en plein air, etc.

: 0 $ – Nombre limité de cours gratuits sur l’équipement cardio, plus cours gratuits limités pour la force, le cardio, la course en plein air, etc. Peloton App One : 12,99$/mois – Cours illimités pour la force, le cardio, la course en plein air, accès aux programmes et défis, seulement 3 cours par mois pour l’équipement cardio.

: 12,99$/mois – Cours illimités pour la force, le cardio, la course en plein air, accès aux programmes et défis, seulement 3 cours par mois pour l’équipement cardio. Application Peloton+: 24 $/mois – Accès illimité à tout, y compris les cours exclusifs et le suivi de la cadence.

Donc, pour récapituler, Peloton propose désormais un niveau gratuit via son application, avec des « cours gratuits limités » d’équipements cardio et d’autres types de cours de fitness. Peloton suggère ce niveau pour ceux qui commencent tout juste un voyage de remise en forme ou qui veulent voir à quoi ressemble l’application Peloton. Vous pourriez alors payer 13 $ pour obtenir plus d’accès, mais toujours avec des limites sur l’équipement cardio. Ou vous pourriez payer 24 $ et tout obtenir.

Lien Google Play: Peloton

// Peloton