Peloton mettra ses vélos dans tous les hôtels de marque Hilton aux États-Unis

Peloton installera des vélos d’appartement dans tous les hôtels de marque Hilton aux États-Unis dans le cadre d’un partenariat annoncé lundi.

Les centres de remise en forme de presque tous les 5 400 hôtels, qui comprennent des marques telles que Hampton Inn, Embassy Suites et Doubletree, recevront au moins un vélo Peloton d’ici la fin de l’année, ont indiqué les entreprises. Les membres Hilton Honors recevront également un essai gratuit de 90 jours de l’application Peloton.

“En tant que créateur de la catégorie fitness connecté, nous innovons constamment sur les moyens de rencontrer nos membres et membres potentiels là où ils se trouvent, et cela inclut pendant les saisons de voyage chargées”, a déclaré Betsy Webb, vice-présidente mondiale de la branche commerciale de Peloton, dans un communiqué. . “Nous reconnaissons l’importance pour nos membres de maintenir leurs routines de bien-être sur la route, avec des données montrant plus de 1,6 million de trajets Peloton effectués dans le monde sur Peloton Bikes dans les hôtels au cours de l’année écoulée.”

Le partenariat intervient alors que le fabricant de vélos d’exercice cherche à redresser la baisse des ventes de l’entreprise en poursuivant une stratégie de marché plus grand public. En août, Peloton a annoncé un partenariat avec Amazon pour vendre une sélection de ses produits – y compris son vélo populaire – sur la plate-forme du détaillant, la première fois que Peloton a rendu sa marchandise disponible en dehors de sa propre plate-forme en ligne et salle d’exposition. La semaine dernière, la société a annoncé une nouvelle expansion de cette stratégie, affirmant qu’elle commencerait à vendre ses tapis roulants, vélos d’exercice et autres accessoires de fitness chez Dick’s Sporting Goods.

Peloton a reçu un coup de pouce majeur du boom de l’entraînement à domicile pandémique, mais l’élan s’est considérablement estompé à mesure que les fermetures ont pris fin et que les consommateurs se sont sentis plus à l’aise de retourner dans leurs gymnases. Les actions de la société ont baissé d’environ 78 % depuis le début de l’année.

Barry McCarthy, ancien cadre chez Spotify et Netflix, a remplacé le co-fondateur de la société John Foley en tant que PDG en février dans un remaniement qui comprenait également la réduction des opérations de fabrication et l’inversion du cap sur son projet d’usine aux États-Unis. En avril, la société a réduit le prix des vélos Peloton mais a augmenté le coût des abonnements à sa bibliothèque en ligne de contenu de fitness.

