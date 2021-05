Peloton investit 400 millions de dollars dans la première usine de production américaine dans l’Ohio

Des vélos stationnaires Peloton Interactive Inc. sont exposés au showroom de l’entreprise sur Madison Avenue à New York, aux États-Unis, le mercredi 18 décembre 2019.

Peloton a annoncé lundi qu’il investirait 400 millions de dollars pour construire sa première usine aux États-Unis afin d’accélérer la production et la livraison de ses cycles populaires et de ses tapis roulants haut de gamme.

Après avoir examiné un certain nombre d’emplacements, elle a sélectionné un site de 200 acres dans le canton de Troy dans le comté de Wood, dans l’Ohio, pour construire plus d’un million de pieds carrés d’espace de fabrication, de bureau et de commodités, a déclaré la société.

Peloton prévoit d’inaugurer le terrain plus tard cet été sur le projet, qui devrait créer plus de 2 000 emplois dans la région. L’installation devrait être opérationnelle d’ici 2023.

« Nous avions prévu de le faire depuis des années, mais je pense que la pandémie a mis un point d’exclamation sur les raisons pour lesquelles ça va être génial », a déclaré le PDG et co-fondateur de Peloton John Foley dans une interview. « Avoir plus de flexibilité dans la gestion d’une chaîne d’approvisionnement mondiale va également nous permettre de mieux dormir, comme vous pouvez l’imaginer. »

L’entreprise de fitness à domicile fabrique actuellement ses produits dans des installations tierces en Asie. Confronté à une demande accrue des consommateurs pendant la pandémie de Covid, il s’est heurté à des retards de livraison prolongés qui ont frustré les consommateurs et les investisseurs. En février, il a annoncé qu’il dépenserait plus de 100 millions de dollars pour accélérer les expéditions par voie aérienne et par fret maritime accéléré.

Il a également acquis le fabricant de fitness Precor pour 420 millions de dollars, gagnant des usines de fabrication en Caroline du Nord et à Washington. Peloton prévoit de fabriquer ses machines Bike and Tread dans ces installations d’ici la fin de l’année.

Les clients potentiels pourront visiter l’usine de l’Ohio pour voir ses produits ou planifier des visites pour voir les cycles et les tapis de course en cours de fabrication, a déclaré la société. Le site disposera également d’un centre de remise en forme pour ses travailleurs.

Selon Foley, l’espace supplémentaire signifie également que Peloton aura de la place pour fabriquer des produits supplémentaires dans les années à venir.

Plus tôt ce mois-ci, Peloton a rappelé ses deux tapis roulants pour des raisons de sécurité. Le modèle moins cher de la société, le Tread, devait être mis en vente aux États-Unis cette semaine, mais le lancement a été retardé pour ajouter de nouvelles fonctionnalités de sécurité, qui pourraient intervenir dès cet été.

Pendant ce temps, Peloton continue de commercialiser son vélo et son vélo +, qui dispose d’un écran rotatif pour les exercices au sol, aux consommateurs à la recherche de moyens de transpirer à la maison. Poussant sur de nouveaux marchés, Peloton sera lancé en Australie plus tard cette année.

Au cours du trimestre terminé le 31 mars, le chiffre d’affaires total de Peloton a bondi de 141% à 1,26 milliard de dollars, contre 524,6 millions de dollars un an plus tôt. Peloton s’attend à ce que les ventes de son trimestre en cours soient de 915 millions de dollars.

« Nous pensons que travailler à domicile est l’avenir », a déclaré le PDG. « C’est pourquoi nous investissons dans cette installation. »

Les actions de Peloton chutaient d’environ 1% lundi après-midi, après avoir chuté d’environ 35% depuis le début de l’année. La société a une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars.

—CNBC Diana Olick contribué à ce reporting.