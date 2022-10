Peloton installera des vélos dans tous les hôtels appartenant à Hilton aux États-Unis

Peloton installera des vélos dans les 5 400 hôtels appartenant à Hilton aux États-Unis dans le cadre d’un partenariat annoncé lundi, alors que le fabricant de vélos s’efforce d’étendre sa portée.

Le partenariat fournira au moins un vélo à chaque hôtel, y compris les emplacements des 18 filiales hôtelières que Hilton possède, telles que Hampton Inn, Embassy Suites et Doubletree. Les membres Hilton Honors recevront également un essai gratuit de 90 jours de l’application Peloton.

Les hôtels Hilton qui ont déjà des vélos Peloton auront la possibilité d’en ajouter un autre. La société indique que le déploiement commencera dans les prochaines semaines, la majorité des sites étant équipés d’ici la fin de l’année.

Le partenariat s’appuie sur une empreinte hôtelière existante pour Peloton, qui indique que les clients de l’hôtel ont effectué 1,6 million de trajets en Peloton jusqu’à présent en 2022.

“Ma première expérience avec Peloton a eu lieu lors d’un séjour à l’hôtel pendant des vacances, et j’ai été immédiatement accro”, a déclaré Betsy Webb, vice-présidente mondiale de la branche commerciale de Peloton. “Nous aimons les marques qui accordent la priorité au bien-être de leurs clients et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’offrir Peloton aux clients Hilton dans tout le pays, où qu’ils se trouvent dans leur parcours de remise en forme.”

Peloton, qui a commencé comme une marque exclusive s’adressant directement aux consommateurs, a changé de vitesse pour adopter une approche plus large du marché de masse. La semaine dernière, la société a annoncé que ses vélos, tapis roulants et autres matériels seraient vendus dans les magasins Dick’s Sporting Goods. Peloton a précédemment lancé des locations de vélos à l’échelle nationale, des vélos d’occasion certifiés et un partenariat de vente avec Amazon.

Tout cela fait partie d’un effort de redressement plus vaste du PDG Barry McCarthy, qui a pris la tête du cofondateur John Foley en février. La société a annoncé des changements et des licenciements importants lors de la transition du pouvoir, alors qu’elle était aux prises avec la fin de la demande à l’ère de la pandémie.

Un représentant de Peloton a qualifié cette année de “transformatrice” pour l’entreprise et a indiqué que d’autres changements dans la stratégie de l’entreprise sont à venir.

Foley a quitté son poste de président exécutif à la mi-septembre aux côtés de son co-fondateur et directeur juridique Hisao Kushi et de la première recrue internationale de la société, le directeur commercial Kevin Cornils. La semaine dernière, la responsable du marketing de Peloton, Dara Treseder, a quitté l’entreprise pour un poste de direction chez Autodesk.