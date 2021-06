Peloton, GameStop, MicroVision et plus

Un logo Peloton Interactive Inc. sur un vélo stationnaire dans la salle d’exposition de l’entreprise à Dedham, Massachusetts, États-Unis, le mercredi 3 février 2021.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Peloton – Les actions de la société de vélos stationnaires ont augmenté d’environ 7 % à la mi-journée après l’annonce du lancement d’un programme de bien-être en entreprise alors que Peloton vise à atteindre de nouveaux utilisateurs et à élargir sa base de membres. Les entreprises qui s’inscrivent pourront offrir aux employés un accès subventionné à l’abonnement de fitness numérique de Peloton et à ses cycles et tapis roulants haut de gamme.

GameStop — Les actions du détaillant de jeux vidéo ont gagné plus de 5% après que la société a annoncé avoir vendu 5 millions d’actions supplémentaires, levant 1,13 milliard de dollars de capital pour accélérer sa croissance. L’action mème originale préférée de Reddit a bondi jusqu’à 12,7% à un moment donné, les investisseurs étant encouragés par cette décision et regardant au-delà de la dilution de leurs participations. Il s’agit de la deuxième vente d’actions que GameStop propose depuis la manie commerciale.

MicroVision – La société de technologie laser a vu le cours de son action chuter de plus de 13% après avoir annoncé qu’elle vendrait jusqu’à 140 millions de dollars d’actions « de temps en temps » et utiliserait les fonds à des fins générales de l’entreprise.

MicroStrategy — Les actions de MicroStrategy ont chuté de plus de 4% après que le prix du bitcoin soit brièvement tombé en dessous du niveau de 30 000 $ mardi matin. La société d’intelligence d’affaires détient une quantité importante de bitcoins dans sa trésorerie d’entreprise; la société a annoncé qu’elle possédait plus de 100 000 bitcoins après son dernier achat lundi.

Coinbase – Les actions de Coinbase ont chuté de près de 2% à la suite de la baisse des prix du bitcoin. Coinbase est le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis

Nvidia – Les actions du fabricant de puces ont augmenté de plus de 2% à la mi-journée après que Raymond James a réitéré sa note « d’achat fort » sur l’action et a augmenté son objectif de prix à 900 $ par action contre 750 $. L’analyste Chris Caso a déclaré que même en tenant compte du rallye de 23% de Nvidia au cours du mois dernier, la société montre des signes d’élan et devrait être prête pour de solides performances dans plusieurs de ses segments d’activité au cours des trimestres à venir.

CrowdStrike — Les actions de CrowdStrike ont bondi de plus de 7 % après que Stifel a fait passer l’action de cybersécurité à une note d’achat. Stifel a relevé son objectif de cours pour CrowdStrike à 300 $ par action, soit 26 % de plus que le cours de clôture de l’action lundi.

Sally Beauty Holdings – Les actions du détaillant de produits de beauté ont bondi d’environ 12% après que Cowen et Oppenheimer ont amélioré l’action pour surperformer. Les sociétés d’investissement ont déclaré dans des notes séparées aux clients que l’action semblait attrayante après une récente baisse, Cowen soulignant les améliorations de Sally Beauty pendant la pandémie.

Compagnies de croisière — Les actions des compagnies de croisière ont reculé dans les échanges de midi. Royal Caribbean et Norwegian ont chuté de plus de 2%, tandis que Carnival a glissé d’environ 1,9%%.

Compagnies aériennes – Les actions des compagnies aériennes ont également été touchées à la mi-journée. United Airlines, American Airlines et Alaska Air Group ont chacune baissé de plus de 1%.

– Yun Li, Maggie Fitzgerald, Tom Franck et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage