Peloton embauche un ancien cadre de Twitter comme nouveau chef du marketing

Leslie Berland, directrice du marketing de Twitter Inc., prend la parole lors de l’événement #HereWeAre Women In Tech de la société au Consumer Electronics Show (CES) 2018 à Las Vegas, Nevada, États-Unis, le mercredi 10 janvier 2018.

Au cours de sa première année en tant que PDG, McCarthy a supervisé des rappels sur des tapis roulants défectueux, des licenciements massifs et des changements de direction importants – tout en essayant de ramener le stock chéri de la pandémie à la rentabilité. Les actions ont atteint un sommet de 167,42 $ en janvier 2021 et se négocient maintenant à environ 11 $.

Peloton tente de renverser la tendance après une année 2022 difficile, lorsque son stock a chuté de plus de 75 %. En novembre, la société a enregistré des pertes plus importantes que celles prévues par les analystes pour son premier trimestre fiscal.

Berland relèvera du PDG de Peloton, Barry McCarthy, et supervisera plusieurs divisions du fabricant d’équipements de fitness, notamment le marketing, l’adhésion et les communications mondiales. L’ancienne CMO Dara Treseder a quitté l’entreprise dans le cadre d’un exode de cadres plus large en septembre.

“Alors que nous poursuivons notre pivot vers la croissance, il est essentiel de montrer la magie qui pousse les gens vers Peloton et les maintient si passionnés et engagés. [Berland] et l’équipe marketing jouera un rôle central dans l’élargissement de notre portée, de notre attrait et de notre impact”, a déclaré McCarthy dans un communiqué mardi.

En août, Peloton a conclu un accord avec Amazon pour vendre des produits, s’aventurant hors de son modèle commercial traditionnel de vente directe au consommateur.

McCarthy supervise également le déploiement progressif d’un programme national de location de vélos, qui permet aux clients de louer le vélo de l’entreprise et de s’abonner à des cours d’entraînement à la demande, puis de rendre le vélo quand ils le souhaitent.

La société tente également d’étendre la présence de ses applications numériques, notamment avec un modèle “freemium” qui permettrait aux utilisateurs d’accéder à sa bibliothèque de contenu sur du matériel tiers.