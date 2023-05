Peloton change de nom pour être connu comme « plus qu’une entreprise de vélos »

Peloton subit un changement de marque important, abandonnant son identité de vendeur de vélos d’exercice de luxe et d’équipements pour l’une des technologies de la santé pour tous.

« Nous changeons les perceptions de la maison à partout, des amateurs de fitness aux personnes à tous les niveaux, de l’exclusivité à l’inclusivité de tous les membres du Peloton présents et futurs », a déclaré mardi la directrice du marketing Leslie Berland dans un communiqué écrit.

La société a déployé de nouveaux tarifs pour les abonnements à plusieurs niveaux allant de 12,99 $ US à 24 $ US par mois, et a déclaré que son application propose désormais le plus grand nombre de cours gratuits depuis son lancement en juin 2018.

Alors qu’elle s’est d’abord fait connaître en tant que fournisseur de vélos d’exercice coûteux connectés à Internet qui permettaient aux gens de simuler la sensation d’être dans une salle de sport à la maison, la société a récemment ajouté de nombreux exercices non liés au vélo, notamment la marche, le yoga, la méditation. et divers programmes de force et de conditionnement.

Plus de la moitié de tous les entraînements Peloton n’étaient pas liés au cyclisme au dernier trimestre, la société dit dans un communiquésoulignant qu’il devient « plus qu’une entreprise de vélos ».

Le PDG Barry McCarthy a remplacé le fondateur John Foley il y a un peu plus d’un an pour redresser une entreprise qui a connu de nombreux trébuchements, allant des faux pas marketing aux rappels. Il a déployé des efforts considérables pour déplacer l’attention de l’entreprise du matériel coûteux vers les logiciels et une application payante.

En octobre, la société a annoncé qu’elle supprimait environ 500 emplois en plus des près de 800 licenciements effectués en août. Elle a également fermé son réseau de distribution en Amérique du Nord et transféré le travail de livraison à des fournisseurs tiers.

Peloton a connu une croissance incroyable des ventes au plus fort de la pandémie de coronavirus. Le cours de l’action de la société new-yorkaise a été multiplié par plus de cinq en 2020 au milieu des fermetures qui ont rendu ses vélos et tapis roulants coûteux populaires parmi les clients qui paient des frais mensuels pour participer à des entraînements interactifs.

Les ventes ont commencé à ralentir en 2021, car les vaccins permettaient aux gens de se déplacer plus librement depuis leur domicile, y compris les visites au gymnase.

Après avoir atteint un sommet de plus de 160 $ ​​US par action en 2021, Peloton n’a cessé de s’effondrer depuis. Les actions ont changé de mains pour un peu plus de 7 $ US chacune mercredi, en baisse d’environ 3 % sur la journée.