Peloton Black Friday: Amazon Deal apporte le prix le plus bas jamais enregistré au vélo d’origine

Le vélo Peloton a gagné un culte parmi les amateurs de fitness, et si vous êtes un cycliste régulier, vous avez peut-être également envisagé d’en acheter un. Si le prix était la plus grande chose qui vous retenait, alors vous ne voudrez pas manquer ce Peloton Offre Black Friday. Une première spéciale parmi Les soldes du Black Friday d’AmazonL’offre de Peloton réduit de 300 $ le prix, ce qui signifie que vous paierez . C’est le prix le plus bas pour un peloton que nous ayons jamais vu.

Peloton Amazon offre le meilleur prix que nous ayons jamais vu sur un vélo Peloton en ce moment, mais cette offre ne durera pas longtemps. Le prix comprend la livraison programmée gratuite à l'intérieur de votre porte.

Le vélo Peloton tient dans une petite zone, ne nécessitant qu’un espace de 4 pieds sur 2 pieds. Il dispose d’un écran de 21,5 pouces et de haut-parleurs orientés vers l’arrière qui vous permettent de suivre des cours immersifs et de tirer le meilleur parti de vos entraînements. Pour utiliser le Peloton, vous devez avoir un abonnement Peloton All-Access, qui coûte 44 $ par mois et vous donne accès à toute la bibliothèque de vidéos pour toute votre famille. sont tous vendus séparément.

Si vous achetez directement chez Peloton, vous pouvez en obtenir . Assurez-vous de vérifier toutes les options et de voir celle qui vous convient le mieux.