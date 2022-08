Peloton, Bed Bath & Beyond, Nordstrom et plus

Un homme passe devant un magasin Peloton à Manhattan le 05 mai 2021 à New York.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Bed Bath & Beyond – Les actions de Bed Bath & Beyond ont bondi de 14% sur un Rapport du Wall Street Journal que le détaillant avait obtenu un nouveau financement qui l’aiderait à augmenter ses liquidités.

Peloton – Les actions ont bondi de 18% après l’annonce que Peloton avait conclu un accord pour vendre certains de ses équipements et accessoires de fitness sur le site de commerce électronique américain d’Amazon. Cette décision est une tentative d’élargir la base de consommateurs de Peloton après le ralentissement de la croissance des revenus par rapport aux sommets pandémiques. Le titre est en baisse de plus de 60 % depuis le début de l’année.

Toll Brothers – Les actions du constructeur de maisons de luxe ont augmenté de 2,6% malgré une baisse de revenus au cours du dernier trimestre et une réduction de ses prévisions de livraison en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de problèmes de main-d’œuvre. Toll Brothers a dépassé les prévisions de bénéfices de 5 cents par action.

Nordstrom – Nordstrom a chuté de 18 % après avoir réduit ses prévisions financières pour le reste de l’année, citant un inventaire trop important et une baisse de la demande. La société a annoncé mardi des résultats supérieurs aux bénéfices et aux ventes du trimestre.

Petco – Les actions de Petco ont chuté de plus de 7 % après que la société a annoncé des résultats trimestriels décevants en termes de chiffre d’affaires et de résultat. La société a également réduit ses perspectives pour l’année entière, invoquant des coûts plus élevés à venir.

Intuit – Intuit a bondi de 4,6 % après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de revenus. La société a également fait des prévisions positives, augmenté son dividende trimestriel de 15 % et augmenté son programme de rachat d’actions.

Brinker International – Les actions de Brinker International, la société mère des chaînes de restaurants Chili’s et Maggiano’s, ont chuté d’environ 2 % après avoir annoncé des bénéfices inférieurs aux estimations de Wall Street, affectées par la hausse des coûts. La société a également annoncé des perspectives plus faibles que prévu pour l’ensemble de l’année.

Norwegian, Carnival, Royal Caribbean – Les actions des croisières ont bondi mercredi alors que les investisseurs parient sur les noms de voyage. Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings ont bondi de plus de 7 %. Royal Caribbean et Carnival ont respectivement augmenté de 6% et 4,5%. Certaines compagnies de croisières ont annoncé qu’elles supprimeraient les exigences de vaccination contre le Covid-19 en septembre.

Advance Auto Parts – Les actions d’Advance Auto Parts ont chuté de 9,5 % après avoir déclaré des bénéfices qui ont manqué à la fois en haut et en bas. La société a également abaissé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, invoquant une hausse de l’inflation et des coûts du carburant qui ont nui à l’activité de bricolage. Les actions d’AutoZone ont également glissé de 3 %.

JD.com – Les actions du géant chinois de la distribution ont augmenté de plus de 4% mercredi. Les actions technologiques chinoises ont augmenté en général, l’ETF Internet KraneShares CSI China ayant grimpé d’un peu moins de 2 %. Selon FactSet, JD.com a également été mis à niveau pour acheter chez Everbright Securities

Warner Brothers Discovery – Les actions de Warner Brothers Discovery ont gagné 4% après que la société a annoncé qu’elle supprimerait plus de contenu de HBO Max.

Farfetch – Les actions ont bondi d’environ 22% après la société de vente au détail de luxe en ligne a déclaré il prendra une participation de 47,5% dans le détaillant de mode e-commerce YOOX Net-A-Porter du Suisse Richemont.

Pinduoduo – Les actions du détaillant en ligne chinois ont bondi de plus de 5% après rapports plus tôt cette semaine qu’il entrerait sur le marché américain. Il s’agit de la première expansion internationale du détaillant.

SoFi Technologies – Les actions de la société de finances personnelles en ligne ont bondi de plus de 5% après que l’administration Biden a apporté des éclaircissements sur l’annulation des prêts étudiants. Le président a annoncé qu’il pardonnerait 10 000 $ de dette étudiante fédérale pour la plupart des emprunteurs et les paiements reprendront en janvier 2023.

– Sarah Min, Michelle Fox, Samantha Subin, Yun Li et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage