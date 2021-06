Peloton aurait désactivé la course libre sur ses tapis roulants

Certains clients de Peloton sont indignés après que l’entreprise ait désactivé un paramètre de course libre sur son tapis roulant haut de gamme, obligeant les utilisateurs à payer une cotisation mensuelle supplémentaire, selon des informations diffusées sur les réseaux sociaux.

Auparavant, les personnes qui avaient déboursé plus de 4 000 $ pour le tapis de course Tread + de Peloton pouvaient sélectionner un réglage « Just Run » et faire de l’exercice sans accéder au contenu d’entraînement numérique de Peloton. Mais à la suite d’une récente mise à jour de sécurité, la fonctionnalité « Just Run » a disparu, ont déclaré plusieurs utilisateurs sur Twitter après avoir reçu un avis par e-mail de la société.

Désormais, les utilisateurs de Peloton doivent payer un abonnement mensuel de 39 $ pour utiliser leurs tapis roulants. Et certains clients menacent de poursuites judiciaires, Business Insider déclaré séparément, car ils sont en colère contre les frais supplémentaires.

Un porte-parole de Peloton a déclaré à CNBC que la société renoncerait à trois mois de frais d’adhésion pour tous les propriétaires de Tread +, car elle travaille sur une autre mise à jour qui ramène la fonctionnalité « Just Run ».

Le changement de paramètres sur les tapis roulants de Peloton intervient après le rappel des deux versions en mai pour des raisons de sécurité. Peloton a récemment annoncé qu’il déploierait une mise à jour logicielle automatique sur les machines Tread et Tread+ qui étaient déjà sur le marché, ce qui ajouterait une fonction de verrouillage de sécurité.

« Nous comprenons que c’est un inconvénient pour certains et travaillons sur des mises à jour de Tread Lock qui nous permettront de rendre Tread Lock et Just Run disponibles sans abonnement Peloton », a déclaré le porte-parole de Peloton dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Alors que de plus en plus de consommateurs quittent la maison et retournent au bureau ou à la salle de sport, Peloton modifie son approche pour atteindre de nouveaux clients. La société basée à New York a annoncé mardi le lancement d’une offre de bien-être en entreprise qui propose des abonnements subventionnés et des remises sur l’équipement aux employés des partenaires. Peloton travaillerait également sur un brassard qui suit la fréquence cardiaque des utilisateurs, ce qui le lancerait sur le marché des vêtements.

Après avoir augmenté de plus de 400% en 2020, les actions Peloton sont en baisse d’environ 22% depuis le début de l’année.