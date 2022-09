Peloton ajoute un rameur de 3 195 $ à sa gamme d’équipements de fitness

Peloton ajoute une gamme de rameurs à sa gamme alors que l’entreprise procède à une restructuration pour élargir sa clientèle et renouer avec les bénéfices.

Le fabricant d’appareils de fitness a annoncé mardi qu’il lançait Peloton Row, qui commence à 3 195 $ et est maintenant disponible en précommande sur son site Web. Les livraisons devraient commencer en décembre.

Le rameur, qui nécessite également un abonnement de 44 $ par mois aux cours et programmes d’exercices de Peloton, rejoint la gamme de Peloton Bike, Peloton Bike +, Peloton Guide et Peloton Tread.

Peloton Row, wqui aurait été en travaux depuis un certain tempse, intervient alors que l’entreprise a procédé à une restructuration au cours des derniers mois.

Le mois dernier, la société a annoncé des pertes croissantes et une baisse des ventes pour son quatrième trimestre fiscal, marquant son sixième trimestre consécutif de pertes. Peloton avait déclaré qu’il visait à atteindre l’équilibre des flux de trésorerie sur une base trimestrielle au cours du second semestre de l’exercice 2023.

La société avait également annoncé qu’elle s’était associée à Amazon pour commencer à vendre ses produits sur le géant du commerce électronique, une décision qui pourrait aider Peloton à élargir sa clientèle. Le partenariat est la première incursion de Peloton en dehors de son activité principale de vente directe aux consommateurs.

Peloton a également bousculé son leadership. Il y a une semaine, la société a annoncé le cofondateur et ancien PDG John Foley, le cofondateur et directeur juridique Hisao Kushi et le directeur

Le Commercial Officer Kevin Cornils, quitterait l’entreprise dans le cadre de sa transformation.

Foley avait été PDG de Peloton pendant environ 10 ans avant de démissionner en février.