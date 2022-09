Après un voyage controversé à Taïwan, le président démocrate de la Chambre se serait rendu à Erevan

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi et son collègue démocrate californien Jackie Speier se rendront en Arménie ce week-end pour manifester leur soutien au Premier ministre Nikol Pashinyan, a rapporté jeudi Politico citant des sources proches du dossier. La visite du Congrès intervient peu de temps après que les affrontements frontaliers entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont fait plus de 170 morts.

Pelosi est déjà en Allemagne, où elle assiste au sommet des présidents du G7 à Berlin pour soutenir “Le combat héroïque de l’Ukraine” contre la Russie. Selon Politico, elle s’envolera pour Erevan après la conférence avec Speier, qui est arméno-américain.

Le bureau de Speier n’a pas commenté le rapport, tandis que le chef de cabinet adjoint de Pelosi, Drew Hammill, a déclaré à Politico qu’ils “Ne confirmez pas ou ne refusez pas les voyages internationaux à l’avance en raison de protocoles de sécurité de longue date.”

Le précédent voyage à l’étranger de Pelosi était à Taipei début août, entrepris contre des avertissements explicites de Pékin. Cela a attisé les tensions entre les États-Unis et la Chine sur le statut de Taiwan.

L’Arménie a accusé l’Azerbaïdjan d’avoir lancé mardi des frappes d’artillerie et de drones à travers la frontière. Des dizaines de soldats des deux côtés ont été tués dans la fusillade qui a suivi. Après qu’Erevan ait demandé l’aide de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie, dont l’Arménie est membre, l’Azerbaïdjan a proposé une “cessez-le-feu humanitaire”.

L’importante diaspora arménienne aux États-Unis a appelé Washington à soutenir Erevan.

“L’Arménie n’a pas reçu le genre d’attention que l’Ukraine a reçue, et cela mettra en lumière un pays qui traverse une frontière internationale en violation du droit international”, a-t-il ajouté. Anthony Barsamian, coprésident de l’Assemblée arménienne d’Amérique, a informé Politico de la visite annoncée de Pelosi.

Les tensions entre les deux voisins sont vives dans la région contestée du Haut-Karabakh. Erevan a soutenu l’indépendance de la région, principalement peuplée d’Arméniens de souche, depuis qu’elle s’est séparée de l’Azerbaïdjan au début des années 1990.

En 2020, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mené une guerre de 44 jours sur le Haut-Karabakh, qui s’est soldée par une trêve négociée par la Russie. En août, Bakou a demandé “démilitarisation” de la région, tandis qu’Erevan l’accusait d’avoir tenté de couper la route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie proprement dite.