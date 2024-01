Pelosi veut que le FBI enquête sur les manifestants pro-palestiniens

Le Conseil sur les relations américano-islamiques a condamné les commentaires de Mme Pelosi, les qualifiant de « diffamation sans fondement » et de « carrément autoritaires ».

« Ses commentaires montrent une fois de plus l’impact négatif de décennies de déshumanisation du peuple palestinien par ceux qui soutiennent l’apartheid israélien », a déclaré Nihad Awad, directeur exécutif national du groupe, dans un communiqué. « Au lieu de diffamer sans fondement ces Américains en les traitant de collaborateurs de la Russie, l’ancien président de la Chambre Pelosi et d’autres dirigeants politiques devraient respecter la volonté du peuple américain en appelant à la fin de la guerre génocidaire du gouvernement Netanyahu contre la population de Gaza. »

Les militants progressistes et les électeurs favorables à un cessez-le-feu à Gaza ont averti le président Biden que son approche du conflit menacerait sa réélection et coûterait le soutien des démocrates aux urnes de novembre. Divers groupes, notamment des organisations juives, de défense des droits de l’homme et anti-guerre, ont mené des manifestations à travers le pays exigeant la fin de la campagne militaire israélienne, qui a commencé après l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Les manifestants pro-palestiniens, citant le nombre croissant de morts et crise humanitaire profonde à Gaza, ont perturbé les événements de la campagne démocrate ces dernières semaines, notamment les apparitions publiques de M. Biden et une discours prononcé par Mme Pelosi à Seattle la semaine dernière.

Dans un communiqué, un porte-parole de Mme Pelosi a souligné un publication sur les réseaux sociaux par Ian Bremmerpolitologue et professeur à l’Université de Columbia, qui a écrit que « Poutine profite de la poursuite de la guerre à Gaza et de l’expansion du chaos au Moyen-Orient ».

Le porte-parole a déclaré que Mme Pelosi continuerait de se concentrer sur « l’arrêt des souffrances à Gaza » et d’exiger que tous les otages soient libérés.