Pelosi veut que le FBI enquête sur les manifestants pro-palestiniens pour leurs liens avec la Russie

Nancy Pelosi a suggéré que la Russie pourrait financer des manifestants pro-palestiniens qui ont interrompu les événements de la campagne démocrate, affirmant que certains appelant à un cessez-le-feu font la promotion du « message de Poutine ».

Manifestants perturbé l’apparition de Pelosi à Seattle jeudi pour appeler à la fin de l’assaut israélien contre la Palestine. Des manifestants vocaux sont également apparus régulièrement lors des événements du président Joe Biden. Pelosi a déclaré qu’elle aimerait que le FBI enquête pour savoir si la Russie finance ces groupes.

« J’ai été le bénéficiaire de leur, dirons-nous, de leur exubérance à cet égard pas plus tard qu’à Seattle jeudi. Malheureusement, ils veulent perturber notre très passionnante réunion démocrate là-bas », a déclaré Pelosi à Dana Bash de CNN sur État de l’Union. «Ils sont tout le temps devant chez moi. J’ai donc une idée de leurs sentiments, mais nous devons réfléchir à ce que nous faisons. Et ce que nous devons faire, c’est essayer de mettre un terme aux souffrances à Gaza. Il s’agit de femmes et d’enfants, de gens qui n’ont nulle part où aller. Alors abordons cela.

Voir plus Pelosi : « Appeler à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine. Je pense que nous sommes liés à la Russie” pic.twitter.com/n1hDX1e8cB -Aaron Rupar (@atrupar) 28 janvier 2024

Pelosi a poursuivi : « Mais le fait qu’ils appellent à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine, le message de M. Poutine. Ne vous y trompez pas, cela est directement lié à ce qu’il aimerait voir. Même chose avec l’Ukraine. Il s’agit du message de Poutine. Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie.»

Manifestants a confronté Pelosi au Seattle Westin jeudi, appelant à un cessez-le-feu et à « lever le siège de Gaza maintenant ». Ils ont interrompu le discours de Pelosi pour crier : « Arrêtez le génocide ». Les militants pro-palestiniens ont crié pendant les événements de la campagne de Biden aussi. Lors d’un événement axé sur le droit à l’avortement, les manifestants ont interrompu le discours de Biden au moins une douzaine de fois, exigeant un cessez-le-feu, et ils ont été expulsés des lieux. Ils sont également apparus lors de son discours à l’église Mother Emanuel AME de Charleston et lors d’un événement des United Auto Workers la semaine dernière.

«Ils ressentent profondément» Biden a dit des manifestants lors de l’événement sur le droit à l’avortement.

Lorsqu’on lui a demandé si certaines de ces manifestations concernaient des plantes russes, Pelosi a répondu « des graines ou des plantes », ajoutant : « Je pense qu’un certain financement devrait être étudié. Et je veux demander au FBI d’enquêter là-dessus.

Dans un commentaire à Pierre roulante, un porte-parole de Pelosi a déclaré : « Comme l’a dit la Présidente Pelosi sur CNN, nous devons nous concentrer sur l’arrêt des souffrances à Gaza, et elle continuera d’exiger que tous les otages soient libérés maintenant. La Présidente Pelosi a toujours soutenu et défendu le droit de tous les Américains de faire connaître leurs opinions par le biais de manifestations pacifiques. Informée par trois décennies au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, la présidente Pelosi est parfaitement consciente de la manière dont les adversaires étrangers s’immiscent dans la politique américaine pour semer la division et avoir un impact sur nos élections, et elle souhaite voir une enquête plus approfondie avant les élections de 2024. »

Le porte-parole a également noté un poster sur X de Ian Bremmer, politologue et professeur à l’Université de Columbia, qui a écrit en réponse aux commentaires de Pelosi sur CNN : « Poutine profite de la poursuite de la guerre à Gaza et de l’expansion du chaos au Moyen-Orient ».

La Russie et Poutine ont soutenu un cessez-le-feu et ont utilisé l’agression israélienne à Gaza pour critiquer les États-Unis pour leur rôle dans le conflit. La Russie a également tenté à interférer lors des deux dernières élections présidentielles américaines.

De nombreux autres pays ont appelé à un cessez-le-feu, tout comme certains membres de l’administration Biden. La Cour internationale de Justice a ordonné vendredi à Israël de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide. Le mois dernier, 153 pays à l’Assemblée générale des Nations Unies a voté pour d’un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas. Les États-Unis et Israël ont voté contre la résolution et 23 pays se sont abstenus. Biden aussi a prévenu Israël en décembre, il perdait le soutien international en raison de ses bombardements « aveugles » sur Gaza. Depuis le début de la guerre, plus de 25 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, a déclaré la semaine dernière son ministère de la Santé. Les conditions de vie à Gaza se détériorent gravement avec le déplacement des Palestiniens essayez de survivre dans des conditions de famine. Plus d’un demi-million de personnes sont confrontées « faim et famine catastrophiques » selon un rapport d’un groupe affilié à l’ONU.

Pelosi a poursuivi en disant que les manifestants « sincères » devraient considérer les autres questions en jeu dans cette élection. « A part ça, disons que tout est spontané et sincère… Les jeunes se soucient du droit de choisir. Ils se soucient des problèmes LGBTQ. Ils ont à cœur de préserver la planète. Ils se soucient de la prévention de la violence armée, c’est ce qu’ils nous disent », a-t-elle déclaré. « Ils se soucient de notre démocratie et des libertés contenues dans certains de mes propos. Ils vont donc devoir prendre une décision. Rester à la maison pour permettre ou… s’organiser et sortir et trouver un emploi [done].»

Ce message a été mis à jour pour inclure un commentaire d’un porte-parole de Pelosi.