NANCY Pelosi a trollé Trump jeudi en le qualifiant de «retraité de Floride deux fois destitué» et de «chef de facto du GOP».

Elle a également affirmé que Trump et d’autres républicains « se tenaient avec les traîtres » et « pas avec nos forces de l’ordre ».

Pelosi a qualifié Trump de « retraité de Floride deux fois destitué » Crédit : EPA

Le président de la Chambre réagissait à l’annonce de Trump mercredi qu’il déposait un recours collectif contre Facebook, Twitter et Google, et leurs PDG.

Trump a reçu une suspension permanente de sa plate-forme de médias sociaux préférée Twitter plus tôt cette année après que le Capitole a été pris d’assaut par ses partisans.

Il a également une suspension de deux ans de Facebook et a été frappé d’interdictions de Snapchat et YouTube, entre autres, cette année.

L’ancien président a annoncé qu’il poursuivait les entreprises cette semaine, affirmant que les conservateurs étaient «censurés».

Elle réagissait au procès de Trump contre Facebook, Twitter et Google Crédit : EPA

L’ex-président a été interrogé lors du briefing sur les raisons pour lesquelles il a personnellement reçu une interdiction des plates-formes après les violences de l’émeute du Capitole le 6 janvier.

Il a affirmé que de nombreuses personnes impliquées dans l’émeute avaient été traitées injustement lorsqu’il a parlé du flic qui a tué l’émeutière Ashli ​​Babbitt sans faire l’objet d’aucune accusation.

« Le rapport est sorti il ​​y a deux semaines, mon nom n’a même pas été mentionné », a déclaré Trump à propos d’un récent briefing au Congrès sur les événements du 6 janvier.

« C’était un événement malheureux », a-t-il ajouté.

« Cependant, les gens sont traités incroyablement injustement lorsque vous voyez des gens en prison et qu’il n’arrive rien à Antifa et qu’ils ont incendié des villes et tué des gens.

« Il n’y avait pas d’armes à feu dans le Capitole à part celle qui a tiré sur Ashli ​​Babbitt », a-t-il poursuivi, alors qu’il demandait que le policier impliqué soit nommé.

Trump a affirmé lors de l’annonce que les émeutiers du Capitole étaient traités injustement Crédit : AP

« Et personne ne sait qui était cet homme.

« Si c’était l’inverse, cet homme serait fini. »

Pelosi a dénoncé les commentaires de Trump, affirmant qu’il montre qu’il ne soutient pas l’application des lois comme il prétend le faire.

« Retraité de Floride deux fois destitué – et chef de facto du Parti républicain – Donald Trump s’est joint aux républicains de la Chambre aujourd’hui pour manquer de respect à la police du Capitole et aux autres agents des forces de l’ordre, qui ont vaillamment défendu le Capitole américain le 6 janvier, dénonçant la façon dont les émeutiers « sont traités incroyablement injuste « maintenant qu’ils font face à des conséquences juridiques pour leurs actions », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Comme Donald, les républicains de la Chambre ont montré à maintes reprises qu’ils sont du côté des traîtres – pas avec nos forces de l’ordre. »

Pelosi a lancé une enquête sur le 6 janvier Crédit : AFP

Trump a été destitué mais innocenté pour la deuxième fois pour avoir incité à l’émeute le 6 janvier à travers ses commentaires lors d’un rassemblement plus tôt dans la journée.

Il a nié être responsable de l’assaut de ses partisans contre les bâtiments du Capitole.

Certains républicains ont également nié que les événements du 6 janvier étaient violents car ils ont voté contre l’honneur des policiers qui protégeaient le bâtiment.

Pelosi avait initialement fait pression pour qu’une commission indépendante bipartite enquête sur l’émeute, mais elle a été abattue par le GOP du Sénat.

Elle a maintenant lancé une commission dirigée par les démocrates pour mener une enquête.

Les républicains ont qualifié le dernier projet de Pelosi d’« exercice partisan suralimenté » au lieu d’un « organisme d’enquête honnête ».

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, avait même menacé de priver les républicains des tâches du comité s’ils acceptaient la nomination pour rejoindre le comité, a déclaré un assistant.

Trump a continué de faire rage contre les plateformes de médias sociaux jeudi dans un éditorial avec le Wall Street Journal.

« L’une des menaces les plus graves pour notre démocratie aujourd’hui est un groupe puissant de grandes entreprises technologiques qui se sont associées au gouvernement pour censurer la liberté d’expression du peuple américain », a-t-il écrit.

« Ce n’est pas seulement faux, c’est inconstitutionnel.

« Pour restaurer la liberté d’expression pour moi-même et pour chaque Américain, je poursuis Big Tech pour l’arrêter. »