WASHINGTON (AP) – La Présidente Nancy Pelosi semblait sur la bonne voie dimanche pour renouveler son emprise sur le poste le plus élevé de la Chambre, mais devant elle se trouve le défi de produire une législation pour lutter contre la pandémie et relancer l’économie tout en menant la majorité la plus étroite de la Chambre depuis deux décennies.

Le nouveau Congrès s’est réuni dimanche, deux jours seulement après que les législateurs aient terminé leur session précédente controversée et avec les directives COVID-19 exigeant des tests et des masques pour les membres de la Chambre. Il y avait un port de masque répandu et beaucoup moins de législateurs et d’invités dans la chambre que d’habitude. C’était une scène inimaginable il y a deux ans, lorsque le dernier Congrès a commencé, avant que la pandémie ne frappe.

Comme d’habitude, la Chambre utilisait son premier vote pour élire son président. Pelosi, qui dirige les démocrates de la Chambre depuis 2003 et est la seule femme à être oratrice, était largement censée conserver son poste malgré les grognements de certains démocrates, un mince avantage de 222-211 sur les républicains et une poignée d’absences en raison du coronavirus. Il y avait deux sièges vacants à la Chambre de 435 membres.

« Personne ne compte mieux à la Chambre des représentants que Nancy Pelosi », a déclaré le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., dans une interview, décrivant ses compétences en matière de comptage des votes. «Et elle a mérité le droit de continuer à diriger la Chambre en raison de son incroyable palmarès de succès en cette période de turbulences pour faire avancer les choses pour les Américains de tous les jours», a déclaré Jeffries, membre de la direction de son parti et principal candidat. pour la remplacer chaque fois que Pelosi démissionne.

Pour être réélu, Pelosi avait besoin d’une majorité de votes exprimés pour des candidats spécifiques et pouvait se permettre de ne perdre qu’une poignée de votes démocrates. Les règles de la maison lui donnent un peu de marge de manœuvre parce que les législateurs absents ou qui votent «présents» ne sont pas comptés dans le nombre total de votants.

Le représentant Kevin McCarthy, R-Calif., Peut recevoir le soutien unanime des républicains, mais il semblait susceptible d’être à nouveau le chef de la minorité.

Pelosi a reçu les applaudissements de nombreux démocrates pour deux ans à la tête de leur opposition au président Donald Trump, gardant largement les modérés et les progressistes de son parti unis sur leur objectif commun de le vaincre et de collecter des montagnes de fonds pour la campagne. Aucun démocrate ne s’est avancé pour la défier, soulignant la perception qu’elle serait pratiquement impossible à renverser.

L’histoire continue

Mais Pelosi a 80 ans, et les jeunes membres ambitieux continuent de s’irriter de l’emprise de longue date qu’elle et d’autres hauts dirigeants plus âgés exercent sur leur travail. Les démocrates étaient également en colère et divisés après un jour d’élection dont beaucoup pensaient qu’il signifierait des sièges supplémentaires à la Chambre pour le parti, mais ont plutôt vu une douzaine de titulaires perdre, sans vaincre un seul représentant du GOP.

Pelosi a récemment suggéré à nouveau que ce seraient ses deux dernières années en tant que conférencière, faisant référence à une déclaration qu’elle a faite il y a deux ans dans laquelle elle a dit qu’elle se retirerait après cette période.

L’élection du président arrivait 17 jours avant que le démocrate Joe Biden ne soit nommé président. Pourtant, plutôt qu’un nouveau départ pour lui et Pelosi, il y avait des problèmes et des courants sous-jacents qui se répercuteront sur l’administration tumultueuse de Trump.

Bien que le Congrès ait promulgué – et Trump a finalement signé – un paquet de secours de 900 milliards de dollars COVID-19 à la fin du mois dernier, Biden et de nombreux démocrates disent qu’ils considèrent cette mesure comme un acompte. Ils disent que plus d’aide est nécessaire pour renforcer les efforts visant à vacciner le public, à lutter contre le virus et à restaurer les emplois et les entreprises perdus à cause de la pandémie.

De nombreux démocrates, avec le soutien improbable de Trump, voulaient porter les paiements directs de 600 dollars par personne de ce projet de loi à 2000 dollars, mais ont été bloqués par les républicains. Les démocrates veulent de l’argent supplémentaire pour aider les gouvernements des États et locaux qui luttent pour maintenir les services et éviter les licenciements.

Les priorités de Biden comprennent également des efforts sur les soins de santé et l’environnement.

Guider une telle législation à travers la Chambre sera un défi pour Pelosi parce que la faible majorité de son parti signifie que seule une poignée de déserteurs pourrait être fatale.

En outre, la coopération avec les républicains pourrait être rendue plus difficile car de nombreux membres du GOP continuent de démontrer leur fidélité à Trump qui divise, soutenant ses affirmations non fondées selon lesquelles sa perte de réélection a été entachée de fraude. Le Congrès se réunira mercredi pour affirmer officiellement la victoire claire de Biden au collège électoral sur Trump. De nombreux républicains de la Chambre et du Sénat disent qu’ils contesteront la validité de certains de ces votes, mais leurs efforts échoueront certainement.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, ce que plusieurs responsables électoraux à travers le pays, ainsi que l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont confirmé. Les gouverneurs républicains de l’Arizona et de la Géorgie, États clés du champ de bataille cruciaux pour la victoire de Biden, se sont également garantis de l’intégrité des élections dans leurs États. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par des juges, dont deux rejetées par la Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump.

Pendant ce temps, on ne sait pas quel parti contrôlera le Sénat, quels républicains détiendront à moins que les démocrates ne remportent mardi les deux scrutins du Sénat en Géorgie.

À la Chambre, une course à New York est toujours en cours de décision et il y a un poste vacant en Louisiane après que le représentant du GOP, Luke Letlow, 41 ans, est décédé après avoir contracté le COVID-19.

La Constitution exige que le nouveau Congrès commence le 3 janvier, date qui ne peut être modifiée qu’en adoptant une loi.

Les législateurs déplacent presque toujours la journée d’ouverture du Congrès à un jour de semaine. Cela ne s’est pas produit cette année parce que les démocrates craignaient que Trump ne profite de l’écart du calendrier pour nommer des responsables de l’administration sans obtenir la confirmation du Sénat.

__

Lisa Mascaro, correspondante du Congrès de l’AP, a contribué à ce rapport.