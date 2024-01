Pelosi suggère que Poutine est à l’origine de la vague de manifestations anti-israéliennes aux États-Unis

Politique





L’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche que le dictateur russe Vladimir Poutine pourrait attiser furtivement la vague de manifestations anti-israéliennes qui déferle sur les États-Unis.

La députée démocrate de Californie – notant qu’elle a eu « tout le temps » des manifestants anti-israéliens devant son domicile – a attiré l’attention sur la façon dont Poutine a soutenu les appels à un cessez-le-feu, comme de nombreux manifestants.

“Ne vous y trompez pas, cela est directement lié à ce qu’il aimerait voir”, a déclaré Pelosi à l’émission “State of the Union” de CNN.

« Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie », a-t-elle affirmé. “Je pense qu’un certain financement devrait être étudié.”

Mais le policier de 83 ans a minimisé les risques pour le président Biden lors des élections générales, affirmant que de nombreux jeunes qui y participent se soucient toujours des questions LGBTQ, de la préservation de la planète et du contrôle des armes à feu.

« Nous allons transmettre un message de valeurs à notre pays et nous aurons les ressources nécessaires pour faire le travail », a-t-elle déclaré.

Nancy Pelosi dit qu’elle pense que les Russes pourraient attiser les manifestations anti-israéliennes aux États-Unis. Andy Kropa/Invision/AP

Depuis l’attaque surprise meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, un schisme est apparu parmi les démocrates à propos de la guerre, certains progressistes souhaitant que Biden soutienne les Palestiniens.

Le nombre de morts palestiniens a dépassé les 26 000, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Plus de 1 300 Israéliens sont morts à la fois dans l’attaque sanglante d’octobre et dans les combats prolongés sur le terrain, selon le gouvernement.

Le président russe Vladimir Poutine a souscrit à une grande partie des propos tenus par les manifestants anti-israéliens, note Pelosi. Getty Images

Pendant ce temps, Pelosi a également soutenu Biden alors qu’il soutenait un compromis sur la sécurité des frontières du Sénat. Même si elle espère des réformes plus larges en matière de migration, comme un chemin vers la citoyenneté et une protection pour les Rêveurs, elle a fait valoir que l’accord est un pas dans la bonne direction.

« Cette législation est un compromis. C’est une négociation », a-t-elle soutenu. « Chacun ne fait pas les choses à sa manière. Et c’est vraiment important.

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle, a récemment critiqué Donald Trump pour l’avoir confondue avec Nancy Pelosi. REUTERS

À un moment donné, l’animatrice de CNN, Dana Bash, a fait pression sur la démocrate de Golden State au sujet d’une gaffe dans laquelle l’ancien président Donald Trump l’avait confondue avec sa rivale républicaine Nikki Haley.

Pelosi a largement éludé la question des capacités cognitives mentales de Trump. Les alliés de Trump et du président Biden ont échangé des piques sur l’acuité des deux hommes.

« N’importe qui peut confondre un nom. Sept fois, c’est beaucoup. Mais le fait est qu’il mentait sur le fait qu’il n’enverrait pas la Garde nationale au Capitole », a répondu Pelosi, attirant l’attention sur les remarques de Trump sur les émeutes du 6 janvier 2021.

Donald Trump est le favori incontesté dans la course à la présidentielle du Parti Républicain. PA

Trump avait déclaré lors d’un rassemblement dans le New Hampshire que “Nikki Haley était en charge de la sécurité” pendant l’émeute. Elle n’était pas.

Interrogée davantage sur les facultés mentales de Trump, Pelosi a de nouveau hésité, restant sur ses désaccords politiques.

À 81 ans, Biden est le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis et aurait 86 ans à la fin d’un deuxième mandat possible.

Trump, 77 ans, aurait plus de 81 ans au moment où il effectuerait un éventuel deuxième mandat.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo