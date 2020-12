WASHINGTON (AP) – Les dernières nouvelles sur le président élu Joe Biden (toutes les heures locales):

14h30

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que la représentante démocrate Deb Haaland ferait un «excellent choix» en tant que secrétaire de l’intérieur dans l’administration du président élu Joe Biden, même si le départ réduirait la majorité déjà mince de la Chambre.

La déclaration de Pelosi mercredi ouvre la porte à Biden pour choisir Haaland, un favori pour le poste. Les partisans disent que sa nomination historique potentielle en tant que premier Amérindien à servir dans un cabinet exciterait les Américains et dynamiserait les démocrates progressistes.

L’oratrice a qualifié la membre du Congrès du Nouveau-Mexique de «l’un des plus respectés et l’un des meilleurs membres du Congrès» avec qui elle a servi.

Haaland est l’une des deux premières femmes amérindiennes élues au Congrès, faisant partie de la vague électorale de mi-mandat de 2018 qui a permis aux démocrates de contrôler la majorité. Elle préside le sous-comité des ressources naturelles sur les parcs nationaux, les forêts et les terres publiques.

Le représentant James Clyburn, le troisième démocrate de la Chambre, soutient également Haaland pour l’intérieur.

La majorité démocrate au nouveau Congrès pourrait être aussi serrée que 222 contre 213, l’écart partisan le plus étroit à la Chambre depuis deux décennies. Plusieurs courses doivent encore être appelées.

___

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA TRANSITION DU PRÉSIDENT ÉLU JOE BIDEN À LA MAISON BLANCHE:

Le président élu Joe Biden a choisi l’ancien rival présidentiel Pete Buttigieg comme candidat au poste de secrétaire aux transports, ajoutant une voix jeune à une nouvelle administration jusqu’ici dominée par des personnes ayant des décennies d’expérience à Washington.

Lire la suite:

– Vous tournez la page? Les républicains reconnaissent la victoire de Biden

– Le défi de Biden: créer une Maison Blanche sans COVID-19

– McConnell avertit le GOP de la bagarre du collège électoral au Congrès

– « Avec réserves »: les électeurs de Trump se débattent avec la victoire de Biden

– Trump pose des questions sur le procureur spécial pour l’affaire Hunter Biden

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

13h00

Le candidat au secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, qui sera la première personne ouvertement gay à siéger dans un cabinet, a fait basculer mercredi son chapeau à un candidat à l’ambassadeur de l’ère Bill Clinton dont la nomination a été bloquée par les républicains du Sénat en raison de sa sexualité.

L’histoire continue

Clinton a finalement utilisé un rendez-vous de suspension pour faire de l’ambassadeur James Hormel son envoyé au Luxembourg en 1997 après que le leader de la majorité du sénateur Trent Lott ait refusé d’autoriser Hormel à voter.

Buttigieg, qui avait 17 ans à l’époque mais pas encore sorti, se souvient avoir suivi la nouvelle de la lutte pour la nomination d’Hormel et avoir été frappé par «certaines des limites qui existent dans ce pays».

«Donc, deux décennies plus tard, je ne peux pas m’empêcher de penser à un jeune de 17 ans quelque part qui pourrait nous regarder en ce moment», a déclaré Buttigieg. « Et je pense au message que l’annonce d’aujourd’hui leur envoie. »

___

12 h 15

Le président élu Joe Biden a déclaré que son cabinet sera plus représentatif du peuple américain que tout autre dans l’histoire des États-Unis.

Biden a défendu la diversité de ses candidats au Cabinet mercredi à Wilmington, dans le Delaware, en annonçant qu’il avait choisi Pete Buttigieg comme secrétaire aux transports. S’il était confirmé, Buttigieg serait la première personne ouvertement gay à diriger un département du Cabinet et l’un des plus jeunes membres de l’histoire.

Buttigieg est un ancien maire de South Bend, Indiana, et un ancien candidat à la présidentielle.

Biden dit qu’il y aura plus de personnes de couleur et plus de femmes dans son cabinet que tout autre auparavant, y compris le premier secrétaire noir à la Défense et le premier Latino à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux.