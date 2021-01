Photographie: Shawn Thew / EPA

Nancy Pelosi s’est entretenue vendredi avec le chef de l’armée américaine, demandant l’assurance que Donald Trump ne sera pas en mesure de lancer une frappe nucléaire au cours de ses derniers jours au pouvoir.

À la fin d’une semaine bizarre et dangereuse au cours de laquelle le Capitole américain a été pris d’assaut par des partisans du président, lors d’une attaque qui a fait cinq morts et qui a suscité de nombreux appels à sa destitution immédiate, la présidente de la Chambre a déclaré aux démocrates qu’elle avait appelé le général Mark Milley. , le président des chefs d’état-major interarmées.

Au milieu des tensions croissantes avec l’Iran et d’autres défis de politique étrangère, Pelosi recherché «pour discuter des précautions disponibles pour empêcher un président instable de déclencher des hostilités militaires ou d’accéder aux codes de lancement et d’ordonner une frappe nucléaire».

Un porte-parole de Milley a confirmé la conversation.

«Le président Pelosi a lancé un appel avec le président», a indiqué le porte-parole m’a dit. «Il a répondu à ses questions concernant le processus d’autorité de commandement nucléaire.»

Trump reste commandant en chef des forces armées américaines. Avant la prise d’assaut du Capitole mercredi, les 10 anciens secrétaires à la défense encore en vie avaient appelé les militaires à rester en dehors de la transition du pouvoir.

Cinq personnes, dont un officier de police du Capitole, sont décédées des suites de l’assaut contre le Capitole, qui s’est produit après que Trump s’est adressé à ses partisans au sujet de ses tentatives pour renverser sa défaite contre Joe Biden et les a encouragés à «se battre comme un enfer».

Des émeutiers ont fait irruption dans les chambres et bureaux de la Chambre et du Sénat, y compris celui de Pelosi. Quoi qu’il en soit, les républicains des deux chambres sont allés de l’avant avec des objections à la défaite de Trump au collège électoral. Les objections ont été rejetées.

Démocrates appelé pour Mike Pence et les membres du cabinet d’invoquer le 25e amendement, qui prévoit la destitution d’un président jugé inapte à ses fonctions. Une telle décision mettrait Trump hors du pouvoir jusqu’au jour de l’inauguration, le 20 janvier, même s’il la contestait.

Dans une déclaration jeudi, Pelosi m’a dit: «Les actes dangereux du président nécessitent sa destitution immédiate. Nous attendons avec impatience d’entendre le vice-président dès que possible et de recevoir une réponse positive quant à savoir si lui et le cabinet honoreront leur serment envers la constitution et envers les Américains.

Mais l’idée est considérée comme un non-démarreur, notamment parce que la secrétaire aux transports, Elaine Chao, a conduit ce qui pourrait être plusieurs démissions de cabinet.

Des sources influentes, notamment la page éditoriale du Wall Street Journal, ont appelé Trump à démissionner.

Vendredi, Pelosi a déclaré Démocrates de la Chambre autrement se dirigerait vers une deuxième mise en accusation. Trump a été acquitté le premier février dernier, pour avoir approché l’Ukraine pour saleté sur Biden, après un court procès devant le Sénat républicain.

Informant les démocrates de sa conversation avec le général Milley, Pelosi a écrit: «La situation de ce président dérangé ne saurait être plus dangereuse, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger le peuple américain de son assaut déséquilibré contre notre pays et notre démocratie.

Elle a également déclaré qu’elle et le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, n’avaient pas eu de nouvelles de Pence.

« Nous espérons toujours avoir de ses nouvelles dès que possible avec une réponse positive », a écrit Pelosi.

«Il y a près de 50 ans, après des années à habiliter leur président voyou, les républicains du Congrès ont finalement dit au président [Richard] Nixon qu’il était temps de partir. Aujourd’hui, à la suite des actes dangereux et séditieux du président, les républicains du Congrès doivent suivre cet exemple et appeler Trump à quitter son bureau – immédiatement.

Certains républicains au Congrès, parmi lesquels les représentants Adam Kinzinger et Steve Stivers, l’ont fait, tout comme le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, et Colin Powell, l’ancien général et secrétaire d’État qui reste un grand du parti. Au Sénat, Ben Sasse du Nebraska a indiqué son soutien à la destitution.

Le leader de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, m’a dit vendredi, il s’oppose à une deuxième mise en accusation, car elle «ne ferait que diviser davantage notre pays».

Néanmoins, Pelosi a déclaré: «Si le président ne quitte pas ses fonctions de manière imminente et volontaire, le Congrès poursuivra notre action.»