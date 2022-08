Pelosi s’adresse au parlement de Taïwan

“Nous venons en paix”, a déclaré Pelosi aux responsables taïwanais

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a tenu une réunion avec le vice-président et des membres du parlement taïwanais à Taipei mercredi matin, au milieu de violentes protestations et de promesses de “des contre-mesures résolues” de Pékin.

“Nous venons en amitié à Taiwan, nous venons en paix dans la région”, a déclaré la troisième plus haute responsable du gouvernement américain aux législateurs taïwanais, ajoutant qu’elle souhaitait accroître les échanges parlementaires entre Washington et Taipei.

Appeler Taïwan “l’une des sociétés les plus libres” dans le monde, Pelosi a déclaré que sa délégation au Congrès avait trois principaux objectifs et sujets à discuter – la sécurité, l’économie et la gouvernance.

Pelosi est actuellement en tournée dans la région asiatique. Elle s’est rendue à Singapour et en Malaisie et devrait tenir des entretiens de haut niveau en Corée du Sud et au Japon. Une visite à Taïwan ne figurait pas sur son itinéraire officiel avant la tournée.

Après l’atterrissage de Pelosi à Taipei mardi soir, le ministère chinois des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur américain Nicholas Burns pour déposer une protestation officielle et avertir que Washington « paiera le prix ».

Dans l’intervalle, le ministère chinois de la Défense a annoncé une série d’exercices militaires et d’exercices de tir réel dans six grandes zones maritimes et leur espace aérien autour de Taïwan.