Pelosi revient sur son voyage à Taïwan — RT World News

La présidente de la Chambre des États-Unis insiste sur le fait qu’elle a bénéficié d’un “soutien bipartisan écrasant” pour sa visite controversée

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle ne regrettait pas son récent voyage controversé à Taïwan et l’a décrit comme “vraiment la peine” dans une interview avec l’émission Today mardi.

La politicienne de 82 ans a insisté sur le fait qu’elle avait “soutien bipartisan écrasant” pour la visite et qu’elle et sa délégation ont été très bien accueillies par le gouvernement taïwanais et son peuple.

Cependant, elle a déclaré que la position de la Chine sur son voyage n’était pas pertinente et a insisté sur le fait que la Chine “ne pas être autorisé à isoler Taïwan” ou dicter qui peut et ne peut pas visiter l’île.

“Ce que font les Chinois, c’est ce qu’ils font habituellement”, l’orateur a noté la réponse de Pékin à l’incident, ajoutant que le président chinois Xi Xinping agissait comme “un tyran à cause de ses propres insécurités.”

Il y avait “rien de dérangeant” à propos de la visite, a déclaré Pelosi, déclarant que le voyage était conforme à la politique américaine de maintien du statu quo. Cependant, elle a également insisté sur le fait qu’il était important de faire savoir à la Chine que Washington soutiendrait Taipei en vertu de la loi sur les relations avec Taiwan tout en adhérant simultanément à la politique “Une seule Chine”.















L’orateur a noté qu’une autre délégation américaine bipartite s’était rendue à Taipei il y a quelques mois, mais “personne n’a dit un mot” à l’époque, continuant à suggérer qu’il y avait “Quelque chose ne va pas avec cette image,” et que la controverse était peut-être liée au fait qu’elle était une femme.

Lorsqu’on lui a demandé si le “visite symbolique” sape les tentatives en cours de la Maison Blanche de travailler avec la Chine pour résoudre les problèmes géopolitiques et climatiques, Pelosi a déclaré que le voyage était “très important pour nous, pour nous d’écouter les gens de la région à propos de notre programme complet.” Elle a en outre souligné qu’il était important de faire savoir à Taiwan que les États-Unis ne l’abandonneraient pas de peur que “La Chine pourrait agir.”

Le voyage de Pelosi la semaine dernière, qui a fait d’elle la plus haute responsable américaine à se rendre à Taïwan depuis 1997, a suscité une vive réaction de Pékin, qui a lancé “sans précédent” des exercices militaires et des exercices de tir réel dans six zones maritimes autour de Taïwan. Pékin a également sanctionné Pelosi et sa famille, introduit des restrictions commerciales sur Taipei et coupé les interactions diplomatiques avec les États-Unis sur un certain nombre de questions militaires et civiles.

La Chine considère Taïwan comme une partie inaliénable de son territoire et considère les visites telles que celle de Pelosi comme une atteinte à sa souveraineté et une violation du principe “Une seule Chine”, en vertu duquel la plupart des pays s’abstiennent de reconnaître diplomatiquement Taïwan. Bien qu’ils reconnaissent officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant fréquemment des armes à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté.