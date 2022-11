Pelosi restera-t-elle ou partira-t-elle? Peut-être un peu des deux.

L’attaque à motivation politique contre son mari, dont Mme Pelosi était la cible, ainsi qu’une élection que les démocrates considèrent comme un rejet de l’extrémisme par les électeurs, ont également renforcé Mme Pelosi aux yeux de nombre de ses collègues.

“La bonne volonté et le respect pour elle dans le caucus sont à un niveau record”, a déclaré la représentante Ro Khanna, démocrate de Californie, notant le rôle dans les coulisses qu’elle a joué le 6 janvier, lorsqu’elle a fait preuve de sang-froid sous le feu. alors que le Congrès était directement attaqué, et la résilience dont elle a fait preuve après l’attaque contre son mari.

“Je pense qu’elle comprend que nous sommes toujours dans une période très périlleuse, malgré de bons résultats”, a déclaré M. Khanna. « Il y a une valeur à la jeunesse et à l’ambition, mais la valeur de l’âge est qu’elle émousse l’ambition personnelle. J’ai confiance que sa décision sera ce qui est dans l’intérêt du pays.

Dans le même temps, la participation des jeunes aux élections a été considérée comme un facteur majeur dans les victoires démocrates, et de nombreux membres sont depuis longtemps prêts pour un nouveau leadership plus jeune. Le représentant Dean Phillips, démocrate du Minnesota, a été l’un des rares législateurs à dire publiquement que la vieille garde doit partir, racontant Punchbowl News mardi que les membres sont « impatients qu’une nouvelle génération de leaders se lève ».

Cela amène certaines personnes dans l’orbite de Mme Pelosi à spéculer sur la troisième option négligée pour elle : rester, mais pas en tant que dirigeante élue.

Une telle décision non conventionnelle permettrait à Mme Pelosi de continuer à influencer la stratégie démocrate et à servir de ressource aux candidats. Cela lui donnerait également plus de temps à passer à San Francisco avec son mari, Paul Pelosi, qui, selon elle, est sur un long chemin vers la guérison après avoir été agressé chez eux avec un marteau, et dont l’état, selon elle, affecterait ses plans.

“L’idée qu’elle resterait au Congrès, où les démocrates, les nouveaux membres et la Maison Blanche peuvent continuer à bénéficier de ses talents extraordinaires, serait un autre tournant chanceux et chanceux pour les démocrates dans ce cycle électoral historique”, a déclaré Stacy Kerr, qui pour une décennie a été l’assistant principal de Mme Pelosi. “Nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’elle suive une autre voie que la sienne.”