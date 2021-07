Pelosi rejette deux républicains du comité anti-émeute de Capitol Hill, le GOP répond en se retirant complètement de l’enquête « fictive » – RT USA News

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a expulsé deux républicains d’un comité qu’elle a créé pour enquêter sur l’émeute pro-Trump au Capitole en janvier. Le chef de la minorité Kevin McCarthy a répondu en retirant tous les républicains du panel.

Dans un communiqué publié mercredi, Pelosi a déclaré qu’elle rejetait la nomination des représentants républicains Jim Banks (Indiana) et Jim Jordan (Ohio) à un comité restreint qu’elle a formé le mois dernier pour enquêter sur le « causes profondes » de l’émeute pro-Trump au Capitole américain le 6 janvier.

Comme les partisans de l’ancien président Donald Trump qui sont entrés au Capitole, Banks et Jordan se sont tous deux opposés à la victoire électorale de Joe Biden et ont voté pour ne pas la certifier. Tous deux sont des alliés proches de l’ancien président et des critiques virulents de Pelosi. Dans sa déclaration, Pelosi a déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à trois autres candidats républicains, dont un seul a voté pour ne pas certifier la victoire de Biden.





Aussi sur rt.com

Pelosi nomme la « suprématie blanche » et « l’antisémitisme » comme les causes profondes de l’émeute du Capitole, annonçant une nouvelle enquête du Congrès sur « l’insurrection »







« Dans le respect de l’intégrité de l’enquête, en insistant sur la vérité et en m’inquiétant des déclarations faites et des mesures prises par ces membres, je dois rejeter les recommandations des représentants Banks et Jordan au comité restreint », Lire la déclaration de Pelosi. « La nature sans précédent du 6 janvier exige cette décision sans précédent. »

Le chef de la minorité Kevin McCarthy (R-Californie) a répondu en déclarant qu’il retirerait ces représentants restants du comité de Pelosi, qu’il a décrit comme un « faux. »

« À moins que le président Pelosi ne change de cap et ne siège aux cinq candidats républicains, les républicains ne participeront pas à leur simulacre de processus et poursuivront à la place notre propre enquête sur les faits », a tweeté McCarthy.

À moins que le président Pelosi ne change de cap et ne siège aux cinq candidats républicains, les républicains ne participeront pas à leur simulacre de processus et poursuivront plutôt notre propre enquête sur les faits. Ma déclaration complète : https://t.co/RmgeBFo41j – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 21 juillet 2021

Dès sa création, le comité semblait conçu pour parvenir à une conclusion prédéterminée. Dans un discours annonçant sa formation, Pelosi a déclaré que « suprématie blanche… antisémitisme » et « islamophobie » étaient tous responsables de l’émeute. Même dans sa déclaration de mercredi, Pelosi a affirmé que « La violente attaque intérieure contre le Congrès le 6 janvier a été la pire agression contre le Capitole depuis la guerre de 1812 et la pire agression intérieure contre la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession. »

L’émeute elle-même a été interrompue en quelques heures et le Congrès a rapidement repris ses activités de certification de la victoire de Biden. Une seule personne est morte aux mains d’une autre lors de l’émeute – un partisan de Trump non armé abattu par un officier de police du Capitole. Néanmoins, Pelosi et d’autres hauts démocrates, ainsi que le président Biden lui-même, ont utilisé les termes « insurrection », « attaque contre la démocratie », et « terrorisme intérieur » pour le décrire – et pour promouvoir de nouvelles lois et politiques antiterroristes nationales strictes.

À l’exception de quelques membres anti-Trump dans leurs rangs, les républicains s’opposent généralement aux efforts menés par les démocrates pour enquêter sur l’émeute, qu’ils considèrent comme un exercice partisan. Peu de temps avant que Pelosi n’annonce son comité restreint le mois dernier, les sénateurs républicains ont rejeté une proposition visant à établir une commission de type 11 septembre pour enquêter sur l’émeute.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!